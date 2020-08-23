Epic Games تحشد لاعبي فورتنايت ضد آبل

أعلنت شركة (Epic Games) هذا الأسبوع أنها ستستضيف مسابقة في 23 أغسطس في محاولة لحشد لاعبي فورتنايت (Fortnite) حول معركتها مع شركة آبل.

وخلال كأس (FreeFortnite)، سيتمكن اللاعبون من التنافس للفوز بقبعة (Free Fortnite) والهواتف والمنصات وأجهزة الحاسب التي تشغل فورتنايت وزي (Tart Tycoon) الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه ضد الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك (Tim Cook).

وتتحارب الشركتان على نظام الدفع الخاص بمتجر (App Store)، الذي تحصل آبل بموجبه على رسوم بنسبة 30 في المئة من الإيرادات من عمليات الشراء داخل التطبيق، وتعتقد (Epic Games) أن هذه النسبة ليست عادلة.

وبدأت المعركة عندما أصدرت (Epic Games) خيارًا جديدًا للدفع المباشر داخل تطبيق فورتنايت لأجهزة آبل، وتم تصميم الخيار لتجاوز نظام الدفع في متجر التطبيقات.

وردت آبل بإزالة فورتنايت من (App Store)، ورفعت (Epic Games) دعوى قضائية ضد آبل بعد ساعات، كما أطلقت أيضًا حملة علاقات عامة لحشد لاعبي فورتنايت تضمنت حدثًا داخل اللعبة يسخر من إعلان آبل الشهير لعام 1984.

وقالت (Epic Games): إن آبل منحتها حتى 28 أغسطس قبل أن تزيل حسابات مطوري (Epic Games)، وإذا حدث ذلك، فلن تتمكن (Epic Games) من تطوير تطبيقات لمتجر (App Store).

فيما قالت شركة آبل: المشكلة التي تسببت بها (Epic Games) لنفسها هي مشكلة يمكن معالجتها بسهولة إذا أرسلوا تحديثًا لتطبيقهم يعيده للامتثال للإرشادات التي وافقوا عليها والتي تنطبق على جميع المطورين.

وأضافت “لن نستثني (Epic Games) لأننا لا نعتقد أنه من الصواب تقديم مصالحهم التجارية على الإرشادات التي تحمي عملائنا”.

وتستعد فورتنايت لإطلاق الموسم الجديد من اللعبة في 27 أغسطس للمستخدمين على الأجهزة التي لا تعمل بنظام (iOS)، ولن يتمكن مستخدمو آبل، في الوقت الحالي، من لعب الموسم المقبل.

وزعمت شركة آبل أن الرئيس التنفيذي لشركة (Epic Games) طلب منها اتفاقًا جانبيًا لتأسيس متجر ألعاب خاص بها داخل متجر تطبيقات آبل، وهو الاتفاق الذي قالت الأخيرة: إنه كان سيقلب نموذج الأعمال القائم على العمولة في المتجر.

وجاء الكشف في ملف للمحكمة وطلبت فيه شركة آبل من قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا رفض طلب شركة (Epic Games) للاحتفاظ باللعبة في متجر التطبيقات (App Store).