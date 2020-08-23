4 ميزات في هواتف Galaxy Note 20 تساعدك على زيادة الإنتاجية 

طرحت شركة سامسونج يوم الجمعة الماضي أحدث هاتفيها في سلسلة (جالاكسي نوت) في الأسواق، وهما: (جالاكسي نوت 20) Galaxy Note 20، و(جالاكسي نوت 20 ألترا) Galaxy Note 20 Ultra، اللذان يعتبران من أفضل هواتف أندرويد لهذا العام.

إذا كنت تريد هاتف أندرويد كبير الحجم، ويضم كل الميزات المتطورة، مثل: المعالج القوي، ودعْم شبكات الجيل الخامس 5G، وأفضل شاشة على الإطلاق، وبطارية بعمر طويل، وقلم إلكتروني لتدوين الملاحظات والرسم، فإن هواتف (Galaxy Note 20) تُعتبر خيارًا مثاليًا.

بالإضافة إلى كل ذلك؛ يقدم كل من هاتفي سامسونج Galaxy Note 20، و Note 20 Ultra مجموعة من الميزات التي تهدف إلى توفير الوقت، وزيادة الإنتاجية في عالم العمل عن بُعد.

1- ميزات جديدة في تطبيق الملاحظات:

شهد إطلاق سلسلة هواتف (Galaxy Note 20) إطلاق إصدار جديد من تطبيق (Samsung Notes) يقدم الكثير من الترقيات المهمة والميزات الإضافية التي تعمل على تعزيز إنتاجيتك أثناء العمل.



أهم ميزة يقدمها الإصدار الجديد من تطبيق (Samsung Notes)، هي: تحرير الملفات وتحويلها بسهولة، حيث يمكنك استيراد أنواع مختلفة من الملفات، مثل: ملفات الوورد، و PPT، وملفات PDF التي أُضيفت حديثًا للتطبيق، وتحريرها عن طريق إضافة الملاحظات، أو إدراج الصور أو تسجيل مقاطع صوتية، كما يمكنك تصديرها بتنسيقات مختلفة، حيث سيؤدي تحرير الملفات وتحويلها بسهولة إلى تعزيز إنتاجيتك.

كما ستعمل ميزة الضبط المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على تعديل خط يدك ليبدو أفضل، وسيسمح لك وضع (دمج وضع النص مع الكتابة اليدوية بالقلم الإلكتروني) بكتابة الملاحظات بشكل أكثر كفاءة، أضف إلى ذلك طريقة تنظيم الملاحظات والملفات التي تم تغييرها إلى بنية الصفحة ونظام المجلدات – حيث يمكنك إنشاء مجلدات فرعية داخل المجلدات الرئيسية – مما يساعدك في العثور على ما تبحث عنه بشكل أسرع.

2- دعم الميزات الجديدة في تطبيق (Your Phone) من مايكروسوفت:

تتيح لك الميزات الجديدة في تطبيق (Your Phone) تشغيل تطبيقات أندرويد الموجودة في هواتف (Galaxy Note 20) مباشرة في حاسوبك الذي يعمل بنظام ويندوز 10 دون الحاجة إلى تثبيت إصدارات سطح المكتب من التطبيقات، أو تسجيل الدخول إليها؛ مما يوفّر الوقت، ويساعد في زيادة الإنتاجية أثناء العمل.

يمكنك الآن تشغيل تطبيقات أندرويد وتطبيقات ويندوز 10 في نوافذ منفصلة في حاسوبك، مما يتيح لك التفاعل مع تطبيقات متعددة في الوقت نفسه. حيث يمكنك الرد على المكالمات الهاتفية، والرد على الرسائل النصية، وتلقي إشعارات التطبيقات في حاسوبك، مما يتيح لك الوصول إلى كل شيء في هاتفك وحاسوبك في مكان واحد.

3- الاتصال اللاسلكي في Samsung DeX:

تتيح لك ميزة (Samsung DeX) التي تأتي مدمجة في هواتف (Galaxy Note 20) توصيل هاتفك لاسلكيًا بالتلفاز الذكي الخاص بك، حيث يمكنك استخدام الهاتف، مثل الماوس أو المؤشر، للتحكم في ما هو موجود على الشاشة. كما يمكنك تشغيل مقاطع فيديو من الهاتف على شاشة التلفاز، وفتح تطبيقات أخرى واستخدامها في هاتفك الذكي، مثل: الرد على الرسائل، أو الرد على مكالمة، أو تدوين ملاحظات حول ما تشاهده.

4- ميزات قوية في القلم الإلكتروني S-Pen:

تُطلق سامسونج على القلم الإلكتروني (S-Pen) الذي يأتي مع هواتف سلسلة جالاكسي نوت لقب (رفيق الإنتاجية)، حيث يُسهل عليك كتابة الملاحظات أثناء الاجتماع، والتحكم في العروض التقديمية عن بُعد.

يعتمد أحدث إصدار من قلم (S Pen)، الذي يأتي مع سلسلة هواتف Galaxy Note 20، في عمله على تقنية التعلم العميق لتحسين زمن الانتقال بشكل ملحوظ؛ للحصول على تجربة كتابة طبيعية وسلسة.

كما تعمل شاشة هاتف (Galaxy Note 20 Ultra) التي تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا على تحسين التجربة بشكل أكبر للحصول على دقة أفضل، سواء كنت تقوم بتدوين الملاحظات في اجتماع، أو تعمل على رسم شيء توضيحي في العروض التقديمية أثناء مؤتمرات الفيديو.

كما تلقت ميزات التحكم عن بُعد المدمجة في S Pen تحديثًا كبيرًا، حيث أصبح التحكم بالإيماءات أسهل من أي وقت مضى في سلسلة Galaxy Note 20 مع إجراءات Anywhere – خمس إيماءات جديدة قابلة للتخصيص تعمل على توسيع القدرات التي توفرها Air Actions – التي تتيح للمستخدمين تخصيص إجراءات جديدة للرجوع، والوصول للصفحة الرئيسية، والتحديد الذكي والكتابة على الشاشة، وتسهيل التنقل والعرض بغض النظر عن التطبيق المستخدم.