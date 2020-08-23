مراجعة شاملة لهاتف جالاكسي نوت 20 الجديد من سامسونج

بدأت شركة سامسونج يوم الجمعة الماضي في إطلاق أحدث هاتفيها في سلسلة جالاكسي نوت، وهما: (جالاكسي نوت 20) Galaxy Note 20، و(جالاكسي نوت 20 ألترا) Galaxy Note 20 Ultra في 70 دولة حول العالم. وقد أوضحت الشركة أن الهواتف الجديدة ستكون متاحة في 130 دولة بحلول منتصف شهر سبتمبر المقبل.

يأتي هاتف (جالاكسي نوت 20) Galaxy Note 20 الأصغر بسعر 1000 دولارٍ، وهو أرخص هاتف أطلقته سامسونج هذا الشهر. حيث يأتي هاتف (جالاكسي نوت 20 ألترا) Galaxy Note 20 Ultra الأكبر بسعر 1300 دولارٍ، بينما من المتوقع أن يصل سعر هاتف (Galaxy Z Fold 2) القابل للطي إلى 2000 دولارٍ عندما تطلقه سامسونج يوم 1 سبتمبر القادم.

تشترك هواتف سامسونج جالاكسي نوت 20 في العديد من الميزات أبرزها: مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية المدمج في الشاشة، والبطاريات ذات السعة الكبيرة، والمعالج القوي، والقلم الإلكتروني S-Pen المُحسّن، ولكن هاتف (Galaxy Note 20 Ultra) الأكبر يتفوق في بعض الميزات.

إذا كنت تبحث عن هاتف أندرويد بمواصفات قوية، وشاشة كبيرة، ويدعم قلم -S Pen فيعتبر هاتف سامسونج جالاكسي نوت 20 الأصغر خيارًا مثاليًا كما يمكنك توفير مبلغ 300 دولارٍ مقارنة بالهاتف الأكبر في السلسلة.

مراجعة شاملة لهاتف سامسونج جالاكسي نوت 20.. المواصفات والمميزات والسعر:

1- التصميم:

يأتي هاتف سامسونج جالاكسي نوت 20 بتصميم مميز، ولكن على غير العادة استخدمت سامسونج مادة أخرى غير الزجاج والسيراميك في تصميم الهاتف، حيث استخدمت مادة بلاستيكية مصنوعة من (البولي كربونات) تُطلق عليها سامسونج اسم (glasstic) من المفترض أن تكون شبيهة بالزجاج وتوفر مظهرًا وملمسًا أفضل من البلاستيك التقليدي.

وتُعتبر هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي تعتمد فيها سامسونج على البلاستيك كمادة لتصنيع أحد هواتف سلسلة جالاكسي نوت، وذلك منذ هاتف (Galaxy Note 4) الذي أطلقته عام 2014.

كانت هذه خطوة غير متوقعة تمامًا من سامسونج في هواتف سلسلة جالاكسي نوت الرائدة، ولكن لا يزال الهاتف يسمح بالشحن اللاسلكي، كما أن الإطار الخارجي مصنوع من المعدن. وقامت سامسونج بتمديد إطار الكاميرا الخلفية إلى مستطيل لاستيعاب المزيد من العدسات.

بينما في الجهة الأمامية تخلت سامسونج في هاتف (Galaxy Note 20) عن الشاشة المنحنية، وقدمت شاشة مسطحة – بدون حافات منحنية من الجانبين – مع حافات أكبر قليلًا حول الشاشة، وهو أول هاتف في سلسلة جالاكسي نوت يأتي بشاشة مسطحة تمامًا منذ سنوات. ويتوفر الهاتف بألوان جديدة تطلق عليها سامسونج اسم (Mystic) وذلك بثلاثة ألوان متنوعة، هي: الأخضر والرمادي واللون البرونزي الجديد.

كما نقلت ساسمونج في كلا الطرازين؛ فتحة القلم الإلكتروني (S Pen) إلى الجانب الأيسر من الحافة السفلية لكنه ينبثق بالطريقة المعتادة، كما عملت على تحسين زمن الانتقال في القلم من 45 ميلّي ثانية في هاتف جالاكسي نوت 10 الذي صدر العام الماضي ليصبح 26 ميلّي ثانية في هاتف جالاكسي نوت 20 الجديد.

الشاشة:

تعتبر سامسونج من أهم الشركات الرائدة في إنتاج الشاشات، لذلك تأتي هواتفها بشاشات قوية ومميزة، حيث يأتي هاتف جالاكسي نوت 20 بشاشة من نوع (Super AMOLED Plus) مقاسها 6.7 بوصات، بدقة 1080 × 2400 بكسلًا، وبكثافة 393 بكسلًا في البوصة الواحدة، مغطاة بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5 للحماية. ولكنها تقتصر على معدل تحديث 60 هرتزًا فقط.

سواء كنت في الخارج، أو في مكان مضيء، أو مظلم، يمكنك الاستمتاع بتجربة سينمائية رائعة. فالهاتف يدعم تقنية +HDR10، وتقنية (تعيين درجة اللون الديناميكية) Dynamic Tone Mapping لضمان العرض بألوان وتفاصيل واقعية، وتباين عالي جدًا.

الأداء:

يعمل هاتف سامسونج جالاكسي نوت 20 بمعالج كوالكوم (سنابدراجون 865 بلس) ثماني النوى المُصنع بتقنية 7 نانومتر وبتردد 3 جيجاهرتز، أو معالج سامسونج (Exynos 990) الجديد المُصنع بتقنية 7 نانومتر، وبتردد 2.73 جيجاهرتز، وكلاهما يقدمان أداءً ممتازًا، وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تحسين ميزات الذكاء الاصطناعي، وتحسين الاتصال، وتحسينات في الكاميرا.

يتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي RAM سعتها 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت في إصدار شبكات الجيل الرابع 4G، بينما إصدار شبكات الجيل الخامس 5G يتوفر بخيارين من مساحة التخزين الداخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت. مع عدم دعم أي من الإصدراين إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويدعم الهاتف سواء إصدار 4G، أو 5G، اتصال (واي فاي 6) Wi-Fi 6، وبلوتوث 5.0، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC.

الكاميرا:

يضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابيكسل، مع فتحة عدسة F/1.8، وتدعم التثبيت البصري والتركيز التلقائي، والثانية: بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/2.2 ذات زاوية عريضة 120 درجة، والثالثة: عدسة مقربة TelePhoto بدقة 64 ميجابيكسل، وبفتحة عدسة F/2.0. تدعم التقريب البصري حتى 3x، والتقريب الرقمي حتى (30 مرة) 30x.

تدعم الكاميرا أيضًا تسجيل الفيديو بدقة 8K، وبدقة 4K، والتصوير بالحركة البطيئة جداً بمعدل 960 إطارًا في الثانية، كما يمكنك التقاط صور بدقة 33 ميجابكسل أثناء تشغيل مقاطع الفيديو بدقة 8K.

كما يضم الهاتف كاميرا أمامية أحادية العدسة بدقة 10 ميجابيكسل بفتحة f/2.2، ويمكنك من خلالها تسجيل مقاطع فيديو بدقة (4K).

البطارية ونظام التشغيل:

يعمل هاتف جالاكسي نوت 20 ببطارية سعتها 4300 ميلّي أمبير/الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي السريع، والشحن اللاسلكي العكسي الذي يتيح شحن الأجهزة الأخرى من خلال الهاتف.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10 المُعتمد على واجهة المستخدم (One UI 2.5)، التي تتضمن العديد من الميزات الجديدة.

ويتيح القلم الإلكتروني S Pen المرفق مع هاتف جالاكس نوت 20 للمستخدم التحكم عن بُعد في الهاتف، مع إمكانية فتح التطبيقات أو الوصول السريع للميزات من خلال الإيماءات التي أصبحت أسهل من أي وقت مضى مع إجراءات (Anywhere) الجديدة.

كما يعتمد أحدث إصدار من القلم في عمله على تقنية التعلم العميق لتحسين زمن الانتقال بشكل ملحوظ؛ للحصول على تجربة كتابة طبيعية وسلسة.

ومن الميزات الإضافية التي يدعهما الهاتف دعم الاتصال اللاسلكي عبر (Samsung DeX)، ودعم الميزات الجديدة في تطبيق (Your Phone) لتشغيل تطبيقات أندرويد في حاسوبك الذي يعمل بنظام ويندوز 10 بسهولة. كم يدعم الهاتف مجموعة من الميزات التي تهدف إلى توفير الوقت، وزيادة الإنتاجية في عالم العمل عن بُعد، التي يمكنك التعرف عليها من خلال هذا المقال.



مراجعة شاملة لهاتف سامسونج جالاكسي نوت 20.. المواصفات والمميزات والسعر: