بعد الكثير من التأخير، تم إطلاق هاتف (Google Pixel 4a) في أوائل أغسطس، وقد ابتهجنا برؤية أحد الهواتف المتوسطة المواصفات على الإطلاق، ولكن الآن بعد أن استقر الأمر، علينا أن نسأل: ما هي المزايا التي سيأتي بها هاتف Google Pixel 5a؟

من السابق لأوانه تكوين فكرة متماسكة عما سيكون عليه الهاتف الذكي القادم من جوجل بسعر معقول، ليس فقط لأن (Pixel 4a) تم الإعلان عنه للتو، ولكن لأن الهاتف في منتصف العام يرث عادةً ميزات جديدة تم تقديمها في الهاتف الرئيسي السابق. كما يمكننا النظر إلى ما لم يدمجه هاتف (Pixel 4a) وسرد الميزات التي يسعدنا حقًا رؤيتها في هاتف Google Pixel 5a القادم.

سعر وتاريخ إصدار Google Pixel 5a:

متى سيصدر Google Pixel 5a؟ ربما مايو 2021.

كم سيكلف Google Pixel 5a؟ على الأرجح سيأتي بسعر 349 دولارًا أمريكيًا أو أكثر.

لم يتم الإعلان عن تاريخ إصدار Google Pixel 5a، ونحن بعيدون جدًا عن التخمين متى سيتم إصداره، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للهواتف الذكية ذات العلامات التجارية الكبيرة، وذلك لأنه تم تأجيل إصدار (Pixel 4a) عدة مرات بسبب تفشي فيروس كورونا.

توقعنا في البداية الإعلان عن (Pixel 4a) في الكلمة الرئيسية في (Google IO 2020) في 12 مايو، ولكن عندما تم إلغاء هذا الحدث بسبب تفشي فيروس كورونا، لم نسمع أي شيء رسمي عن الهاتف الجديد،، حتى أعلنت جوجل أخيرًا عن الهاتف وأصدرته بسرعة في بداية أغسطس 2020.

إذا عادت الأمور إلى طبيعتها العام المقبل، فيمكننا أن نتوقع أن يكون تاريخ إصدار Google Pixel 5a في وقت ما بعد (Google IO 2021) في مايو 2021. ولكن كما هو الحال مع العديد من الأشياء في صناعة الهواتف، لسنا متأكدين مما إذا كان تفشي الفيروس سيأخر إطلاق الهاتف في المستقبل.

الأخبار والشائعات:

الشائعات الوحيدة التي سمعناها، هي أن Google Pixel 5a موجود. حيث أدرجت وثيقة رسمية مفترضة هاتف Pixel 5a بالاسم، مع الأسماء الرمزية لما نتوقعه من هواتف (Pixel المستقبلية)، بما في ذلك (Google Pixel 6) و(6 XL)، بالإضافة إلى ما يمكن أن يكون هاتف جوجل القابل للطي.

ماذا نريد أن نرى في هاتف Google Pixel 5a؟

ما زلنا مفتونين بهاتف (Pixel 4a)، لكننا أكثر حرصًا على التكهن بكيفية تحسينه في هاتف (Pixel) التالي.

المزيد من الكاميرات الخلفية:

لقد أردنا المزيد من الكاميرات الخلفية في هواتف (Pixel)، وكنا نأمل أن يرث (Pixel 4a) العدسة المقربة من (Pixel 4). لكن ونظرًا لعدم حدوث ذلك، تحولت آمالنا إلى Google Pixel 5a.

شبكات الجيل الخامس:

في حين أن (Pixel 4a 5G) سيحدد مدى قابلية هاتف (5G) متوسط ​​المدى في السوق التي تبدو سعيدة بما فيه الكفاية مع الهواتف الرخيصة مثل (4G LTE)، نود أن نرى (Pixel 5a pack 5G) بأبهى حلة. قد يعتمد هذا على ما إذا كانت هواتف 2021 التي تتصل بالشبكات المتقدمة أرخص.

عمر بطارية أفضل:

لم يعاني هاتف (Pixel 4a) تمامًا من عمر بطارية كما حدث في (Pixel 4) السيئ، ولكنه لم يكن مذهلاً أيضًا، ونظرًا لأن العديد من الهواتف ذات الميزانية المحدودة تحتوي على بطاريات بسعة 4000 مللي أمبير أو أكبر، فإننا نود أن يكون جهاز Google Pixel 5a متوسط المواصفات لديه بطارية تدوم أكثر.

جسم معدني وزجاجي:

كان لخط الهواتف المتوسطة المواصفات جسم بلاستيكي من (polycarbonate) منذ ظهوره لأول مرة في (Pixel 3a)، لكننا نود أن نرى Google Pixel 5a يأتي مع جسم معدني وزجاجي، خاصة وأن الهواتف الأخرى ذات الأسعار المقاربة مثل (iPhone SE 2020) يأتي مع ظهر زجاجي وإطارات معدنية.

فتحة Micro SD:

إذا كانت جوجل لا تريد إطلاق هاتف (Pixel 4a) بسعة تخزينية تزيد عن 128 جيجابايت، فيجب على الأقل أن تتيح للمستخدمين توسعتها بأنفسهم، وهذا هو الأمل في Pixel 5a.