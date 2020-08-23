لماذا التحليلات المعززة هي مستقبل إدارة البيانات؟

نحن نعيش في عصر البيانات، وفي عصر البيانات الضخمة على وجه التحديد، حيث أصبحت مجموعات البيانات معقدة وسريعة الحركة وضخمة بشكل متزايد، ولا يمكن للأنظمة القديمة التي عالجت البيانات فهم البيانات المجمعة التي تأتي بسرعة، كما تحكي أتمتة إدارة البيانات قصة مختلفة، كما تعد التحليلات المعززة التي صاغتها (Gartner)، مستقبل تحليل البيانات التي تسخر التقنيات مثل تقنيات التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي.

مستقبل تحليل البيانات:

يتفاعل برنامج تحليل البيانات الذي يدمج التحليلات المعززة مع البيانات كما يفعل البشر، ولكن على نطاق واسع لتلبية احتياجات البيانات الضخمة، حيث تبدأ عملية التحليل غالبًا بجمع البيانات العامة أو الخاصة.

تم إنشاء خطوط البيانات القديمة بواسطة علماء البيانات، الذين أمضوا 80 في المئة من وقتهم في جمع البيانات وإعدادها، و 20 في المئة فقط في البحث عن الرؤى.

الهدف من التحليلات المعززة هو أتمتة عمليات جمع البيانات وإعداد البيانات لتوفير 80 في المئة من وقت عالم البيانات، ومع ذلك، فإن التحليلات المعززة ستحل تمامًا محل العمل اليدوي لفرق علوم البيانات، حيث ستعتني التحليلات المعززة بعملية التحليل بأكملها بدءًا من جمع البيانات وحتى تقديم توصيات الأعمال لصناع القرار.

التحليلات المعززة لإدارة البيانات:

عندما يقوم خبراء البيانات بتحليل البيانات، فإنهم يحاولون العثور على إجابة لسؤال ما، يمكن أن يكون هذا السؤال بسيطًا ومباشرًا، مثل: ما هي أرقام المبيعات في العام الماضي حسب القناة والمنطقة؟

تبحث هذه الأنواع من الأسئلة عن الحقائق والأرقام الدقيقة، وعادة ما تكون مقدمة لأسئلة أكثر تقدمًا، مثل: لماذا زادت المبيعات في الربع الأخير؟ وكيف تنمو الحصة السوقية العام المقبل؟

يمكن لأدوات ذكاء الأعمال التي تتضمن التحليلات المعززة أتمتة هذه الأسئلة،على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين كتابة سؤال في مربع البحث والحصول على إجابة بلغة طبيعية، مصحوبة بتصور ورؤى.

من المهم أيضًا مراعاة قابلية حل للتكيف مع عالم رقمي متزايد، حيث تكون البيانات موضوعًا ساخنًا ومتقلبًا، و تطور التقنيات الجديدة بسرعة.

مع التحسينات التكنولوجية الهائلة، تتمتع الشركات بإمكانية الحصول على بيانات أكثر مما كانت عليه من قبل، حيث يتيح تدفق البيانات فرصة لاكتساب المزيد من الأفكار حول دورة حياة المستهلك، كما أنه يمثل تحديًا حيث يجب على الشركات تحديد كيفية استضافة مصادر البيانات وهيكلتها.

مع التطورات في خصوصية البيانات والالتزام بقوانين (GDPR) اللائحة العامة لحماية البيانات، يجب على الشركات التي تستفيد من التجارة الإلكترونية وقنوات الاتصال عبر الإنترنت التعامل مع التشريعات المتغيرة عندما تقرر كيفية التقاط البيانات عبر الإنترنت.

على هذا النحو، تحتاج التحليلات المعززة إلى توقع هياكل البيانات المعقدة التي تتطلب الآن المبيعات والتسويق المتعدد القنوات تبسيط عمليات إدارة البيانات.