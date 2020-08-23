صفقة اليوم.. احترف التسويق على إنستاجرام مع خصم 97%

الحزمة الشاملة لاحتراف التسويق على إنستاجرام لعام 2020 ــ The 2020 Ultimate Instagram Influencer & .Marketing Bundle

عدد الدورات: 6.

عدد الدروس: 186.

المدة: 16 ساعة.

أصبحت منصة إنستاجرام أداة تسويقية قوية للعلامات التجارية، حيث يستخدم إنستاجرام للأعمال التجارية أكثر من 25 مليون شركة في جميع أنحاء العالم، ويقوم أكثر من 200 مليون مستخدم لإنستاجرام بزيارة حساب تجاري واحد على الأقل يوميًا، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للشركات لتسويق منتجاتها إلى الجمهور المناسب، دون إنفاق مبلغ ضخم على الإعلانات المدفوعة.



تتغير الخوارزميات لمواقع مثل: فيسبوك ، وإنستاجرام، ويوتيوب باستمرار، وبمجرد تغييرها يجب عليك تغيير إستراتيجيات التسويق الخاصة بك لتحقيق أقصى استفادة، ويمكنك ذلك من خلال هذه الحزمة التدريبية الشاملة لعام 2020.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف إستراتيجيات التسويق على إنستاجرام، ابتداءً من كيفية إنشاء حساب، ثم التعرف على تقنيات سهلة لزيادة عدد المتابعين، وكذلك كيفية إنشاء محتوى فعال ومناسب للجمهور المستهدف، واستغلال ميزات قصص إنستاجرام مثل: استطلاعات الرأي، و(أبرز القصص) Highlights لزيادة المشاركة والتفاعل.

كما ستتعلم كيفية استخدام الوسوم بطرق احترافية لتسهيل وصول الجمهور المستهدف إلى المحتوى الذي تقدمه عند بحثهم عنه. وكيفية إنشاء محتوى فيديو جذاب، وتحقيق أقصى استفادة من ميزات إنستاجرام لنمو علامتك التجارية.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام الإعلانات الممولة على إنستاجرام للترويج لعلامتك التجارية وزيادة تفاعل الجمهور؛ مما يساعد في زيادة المبيعات.

كما تضم دورة أخرى تعلمك كيف تصبح (مؤثرًا في إنستاجرام) Instagram Influencer، وكيف تجذب العلامات التجارية للتعامل معك وتحقيق الربح، حتى إذا كان لديك 10000 متابع فقط، وذلك باستخدام 15 طريقة تساعدك على كسب المال كمؤثر، وكيفية حساب معدلات المشاركة، وتحديد السعر المناسب.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1194 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 34.98 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

إذا كنت تريد الحصول على المزيد من الدورات التدريبية لاحتراف البرمجة، والبرمجة، وتصميم مواقع الويب والتطبيقات، وتطوير الألعاب، وإدارة المشاريع، وتطوير العمليات DevOps، والأمن الإلكتروني، وغير ذلك الكثير، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.

إليك أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Instagram Marketing 2020: Step-by-Step to 10,000+ Followers

10 Instagram Growth Secrets From Celebrities & Influencers

Instagram Marketing for Newbies & Small Accounts

The Complete Instagram Marketing Growth Course

Instagram Growth Tips: Start to Scale

How to Become a Paid Influencer on Instagram

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