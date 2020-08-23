صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لاحتراف البرمجة بلغة PHP مع خصم 80%

الحزمة الشاملة لاحتراف البرمجة بلغة PHP ــ The Ultimate PHP Training Bundle.

عدد الدروس: 90.

المدة: 12.5 ساعة.

تُستخدم لغة PHP في برمجة أكثر من 79% من مواقع الويب على مستوى العالم، أي أن نحو 8 من بين كل 10 مواقع تزورها على الإنترنت تستخدم لغة PHP بطريقة ما. فإذا كنت ترغب في إنشاء مواقع وتطبيقات ويب تفاعلية في وقت سريع، فلا توجد طريقة أفضل من احتراف البرمجة بلغة PHP.

تتيح لغة PHP للمبرمجين ومطوري الويب إنشاء مواقع ويب وتطبيقات وظيفية، كما تُستخدم في إنشاء مواقع تفاعلية وديناميكية مثل: مواقع التجارة الإلكترونية

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على تعلم البرمجة بلغة PHP من الصفر وحتى الاحتراف، حيث ستبدأ من الأساسيات واستكشاف وظائف PHP الأساسية، وانتهاءً بكيفية استخدامها في إعداد الخوادم، وإنشاء صفحات ويب ديناميكية، وكذلك التعرف على الأخطاء الشائعة التي ستواجهها وكيفية حلها.

ستتعلم أيضًا كيفية تطوير الصفحات الرئيسية وإنشاء الحسابات وتفعيل رسائل البريد الإلكتروني باستخدام الإطار المفتوح المصدر (لارافل) Laravel، ثم ستنتقل إلى فهم قواعد البيانات، وكيفية استخدام أوامر لغة SQL الأساسية.

كما ستتعلم كيفية استخدام لغة PHP و(البرمجة كائنية التوجُّه) Object-oriented programming – التي تُعرف اختصارًا باسم OOP – معًا لتركيب خادم PHP، ثم الانتقال لإنشاء نظام R / L، وفهم بناء قاعدة البيانات.

ستتعرف أيضًا على طرق الوصول إلى قاعدة البيانات وأنماط التصميم باستخدام وظائف، مثل: mail function، و PEAR – وهو إطار عمل ونظام توزيع لمكونات PHP القابلة لإعادة الاستخدام – و برنامج cURL لنقل البيانات.

وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.

مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام الدورة التدريبية.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 97 دولارًا .

السعر الحالي بعد الخصم: 19 دولارًا.