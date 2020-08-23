أهم 10 تحديات تكنولوجية يجب التغلب عليها من أجل التحول الرقمي

تتقدم التكنولوجيا وكذلك التحديات التي تحيط بها، كما تتضاعف هذه التحديات إذا أخذنا في الاعتبار المخاوف التي تأتي من جائحة (Covid-19)، ومن منظور أمن المعلومات، تعد إدارة المخاطر وأمن البيانات والبيانات الضخمة أكبر التحديات التي تحتاج الشركات للتغلب عليها فيما يتعلق بكيفية حماية بياناتها، وبينما تكافح الشركات مع الوضع الطبيعي الجديد بعد الوباء، إليك 10 تحديات تكنولوجية للتغلب عليها من أجل التحول الرقمي الصحيح.

إنترنت الأشياء:

يؤدي وضع العلامات الإلكترونية وتتبع الأشياء والأشخاص الذين لديهم رموز وأجهزة (RFID) وغيرها من التقنيات إلى ترك البيانات العامة مفتوحة حول مواقع الفرد وحركاته وحالته.

إنترنت الأشياء على وشك أن تصبح حقيقة واقعة، وعلى الرغم من أنه قد يقدم العديد من الفوائد للشركات، إلا أن مشكلات الخصوصية التي يطرحها إنترنت الأشياء تشبه المشكلات المحيطة بالبيانات الضخمة. ويجب مواجهة هذا التحدي من أجل الحصول على التحول الرقمي الصحيح في الشركات.

الحوسبة السحابية:

تستمر الحوسبة السحابية في إظهار وعد كبير لضمان توفير كبير في التكلفة للشركات وتوفير الراحة للمستهلكين، وستكون مخاوف الخصوصية وأمن البيانات في السحابة بمثابة حجر الأساس للشركات في التحول الرقمي ومع ذلك ونظرًا لاستضافة المزيد من تطبيقات البرامج وموارد الحوسبة الأخرى والوصول إليها عبر الإنترنت في السحابة، ستزداد مخاطر خصوصية البيانات وأمانها، وتتطور قواعد التعاقد والترخيص لتصبح معقدة وصعبة الإدارة بشكل متزايد.

البنية المفتوحة المصدر:

تطبيقات البرمجيات المفتوحة المصدر غير المملوكة لها الكثير لتقدمه بما في ذلك توفير التكاليف، لكن الامتثال لشروط ترخيص المصدر المفتوح قد يكون صعبًا، ويمكن أن يؤدي استخدام البرامج المفتوحة المصدر إلى المساومة على ملكية برامج الشركة، إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح أثناء الشروع في التحول الرقمي في الشركة.

حماية البيانات:

تقوم المنظمات ذات التفكير المتقدم الآن بتنفيذ الخصوصية حسب التصميم في منتجاتها، ولكن التأكد من أن هذه الجهود تفي بمعايير اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) هو مصدر قلق طويل الأمد. جوجل على سبيل المثال، لقد شاهدنا للتو غرامة قياسية من قبل المنظمين الفرنسيين بشأن كيفية قيام الشركة بجمع بيانات المستخدم الفرنسي.

تحديات أمن البيانات:

ستكون مخاوف أمن البيانات خلال عملية التحول الرقمي التي تطرحها التطورات التكنولوجية مصدر قلق كبير في العام المقبل، حيث تتخلل القضايا المتعلقة بالبيانات عبر المؤسسات. كما أن ترك خطوط البيانات مكشوفة يعني هدر البيانات، مما يزيد من احتمالات خرق البيانات. وبينما تستمر لوائح البيانات في رفع معايير البيانات لممارسات الأمان، تتوقع المؤسسات الديناميكية أيضًا قدرًا أكبر من المساءلة عن هذه المعايير.

البيانات الضخمة:

هذا هو عالم البيانات الضخمة وأجهزة الحاسب، حيث إن مستخدمي الأجهزة المتصلة ينشئون أكثر من 2.5 كوينتيليون بايت من البيانات يوميًا، وسيكون تسويق مثل هذه الكميات الهائلة من البيانات أولوية حيث ستبدأ هذه الأجهزة في الانتشار على نطاق أوسع. ومع ذلك، فإن المكاسب الكبيرة في الإنتاجية والفرص التجارية ستقابلها مخاوف أمنية خطيرة وتعديات على الخصوصية، حيث ستشمل القضايا الرئيسية من يجب أن يتحكم في مثل هذه البيانات؟

خصوصية البيانات الاجتماعية:

الاستخدام التجاري الواسع لأدوات وسائل التواصل الاجتماعي التواصل الذي يجب على أصحاب المصلحة فهمه مع بعضهم البعض لتكريم إدارة البيانات والممارسات المقبولة هذا من شأنه أن يضمن الامتثال للشروط المعمول بها. على الرغم من وجود العديد من الخروق القانونية، بما في ذلك عدم الامتثال لإرشادات لجنة التجارة الفيدرالية ذات الصلة والانتهاكات غير المقصودة لحقوق الملكية الفكرية لأطراف ثالثة عند نشر المحتوى، لا يمكن استبعاد مخاوف خصوصية البيانات الاجتماعية أثناء الشروع في عملية التحول الرقمي الصحيحة.

الأمان المتعدد السحابة:

عند استكشاف خدمات جديدة قائمة على السحابة، يحتاج مدراء المعلومات الآن إلى السؤال عن الأمان عبر منصات متعددة، أثناء انتقالهم إلى السحابة لاستمرارية الأعمال، وسيكون أمان السحابة العامة والخاصة والمختلطة مصدر قلق رئيسي في عملية التحول الرقمي.

مدفوعات الهاتف الذكي:

تشير العديد من دراسات واستطلاعات الرأي للمستهلكين إلى أنه إذا احتفظت الشركات بمسار أفضل لشبكة الهاتف المحمول والعملاء سيحافظون على يقظة أفضل بشأن مدفوعات الهاتف الخبيثة والمدفوعات غير الموجهة والوصول غير المصرح به، ويمكن تتبع أخطاء رصيد الحساب والعناية بها.

الأجهزة القابلة للارتداء:

تدفع (Google Glass) وساعات الحاسب وغيرها من أجهزة الحوسبة القابلة للارتداء حدود الحوسبة المحمولة إلى أبعد من عجائب الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية. إنها تدمج المراقبة الحيوية لتوفير وسائل الراحة المحتملة ولكن كل هذه تأتي مع مخاطر إضافية في عملية التحول الرقمي ومن المحتمل أن تكون مشكلات الخصوصية والأمان والمسؤولية كبيرة مع هذه الأجهزة.