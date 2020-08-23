أفضل 5 طرق لحماية محفظة العملات المشفرة

منذ عام 2009 عندما تم تقديم البيتكوين للعالم، اكتسبت العملات المشفرة قيمة، واليوم تتجاوز القيمة السوقية لها 300 مليار دولار أمريكي، ويتوقع الخبراء أننا سنستمر في رؤية زيادة في قيمة العملات المشفرة.

في حين أن هذه أخبار مرحب بها لمتداولي العملات المشفرة، فإن المتسللين الذين يتطلعون للحصول على جزء من الكعكة قاموا بتعطيل السوق، وسرقة عمليات تسجيل دخول المستخدمين وأموالهم في عام 2019، حيث خسر المستثمرون ما قيمته 292،665،886 مليون دولار من العملات المشفرة.

تتزايد الخروقات الأمنية، مما يغذي حاجة متداولي العملات المشفرة إلى اتخاذ احتياطات إضافية عند استخدام البورصات وتخزين عملاتهم المشفرة. وقبل أن نلقي نظرة على ممارسات الأمان التي يمكنك استخدامها للحفاظ على محفظتك الرقمية آمنة ومأمونة، فلنتحدث عن بعض مخاطر الأمان.

ما هي مخاطر الأمان؟

يستفيد المتسللون من جائحة (COVID-19) لاستغلال الأفراد، حيث ارتفعت مخاطر الأمن عبر الإنترنت في المراحل الأولى من الوباء، مع زيادة تعقيد المحاولات الخبيثة. حيث لم ينج سوق التشفير من هذه الهجمات، وفيما يلي ثلاثة مخاطر أمنية يواجهها متداولو العملات المشفرة:

حيل المستثمر:

خدع المحتالون الذين يتظاهرون بأنهم متداولون في العملات المشفرة أو البورصات التي تطالب بعائدات عالية على العملات المشفرة الضحايا غير المرتابين.

يستخدم المحتالون وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني لاستهداف المستخدمين، كما أن عملة البيتكوين هي العملة المشفرة المهيمنة في السوق؛ كما كانت العملة الرقمية الأكثر استغلالًا للمحتالين.

التصيد الاحتيالي:

تتزايد رسائل البريد الإلكتروني التي تدعي أنها واردة من مصادر مشروعة مثل المؤسسات الخيرية والوكالات الحكومية أثناء الوباء. وباستخدام (COVID-19) كغطاء، تشجع عمليات التصيد الاحتيالي هذه الأشخاص على النقر فوق الروابط للتبرع أو شراء معدات الحماية الشخصية. وتنقل هذه الروابط الأشخاص إلى مواقع ضارة حيث يمكن أن تتعرض المعلومات الشخصية للمتسللين، بما في ذلك المفاتيح الخاصة لتبادل العملات المشفرة.

برامج الفدية:

باستخدام برامج الفدية الضارة، يقوم البرنامج الضار بتشفير نظامك وملفاتك، ثم يطلب فدية لإعادة الملفات أو فك تشفيرها. وتطلب بعض برامج الفدية الدفع بالعملة المشفرة.

5 طرق لحماية محفظتك الرقمية:

على الرغم من هذه المخاطر الأمنية، تظل محافظ العملات المشفرة واحدة من أفضل الخيارات لتأمين عملاتك المشفرة، إذًا كيف يمكنك حماية محفظتك من الأنشطة الضارة؟ فيما يلي خمس طرق:

استخدم مدير كلمات مرور موثوق:

قد يكون من الصعب تذكر رمز مفاتيحك الخاصة، والذي يمنحك الوصول إلى محفظتك المشفرة، هذا تكتيك أمني، لذلك كن هادئًا باستخدام مدير كلمات مرور موثوق لتخزين واسترداد رمزك، وهذا يعني أنك لن تقلق بشأن نسيان مفاتيحك الخاصة وإقفال محفظتك.

قم بتنزيل VPN:

يعد تطبيق الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) طريقة أخرى لتعزيز أمنك، حيث يمكن لشبكة (VPN) تشفير اتصالك عبر الإنترنت، ومنع المتسللين من مراقبة عمليات تبادل العملات المشفرة، حيث يستخدم العديد من متداولي العملات المشفرة هذه الأداة لضمان عدم الكشف عن هويتهم عبر الإنترنت.

استخدم محفظتين:

ضع في اعتبارك الاحتفاظ بقدر صغير من العملات المشفرة في محفظتك عبر الإنترنت لأغراض التداول والاحتفاظ بالباقي في محفظة غير متصلة بالإنترنت، وبهذه الطريقة، إذا حاولت البرامج الضارة اعتراض كلمة المرور لمحفظتك عبر الإنترنت، فإن بقية أموالك ستكون بأمان ومخزنة بعيدًا عن متناول المتسللين.

استخدم المصادقة الثنائية:

بدلاً من استخدام كلمة مرور واحدة فقط للوصول إلى محفظتك المشفرة، تعمل المصادقة الثنائية على تعزيز أمانك من خلال طلب رمز إضافي، حيث يمكن إرسال الرمز إلى هاتفك كنص أو بريد إلكتروني وهو صالح فقط لبضع دقائق.

حدّث برامج الجهاز وبرنامج مكافحة الفيروسات:

تتمثل إحدى أفضل الطرق لتقوية جهازك وتقليل نقاط الضعف في تحديث البرامج وتطبيق مكافحة الفيروسات بانتظام، فهذه التحديثات المنتظمة تعمل على إزالة نقاط الضعف.