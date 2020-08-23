أدوبي حذفت بالخطأ الصور في تحديث Lightroom

أقرت شركة أودبي بأن التحديث الأخير لتطبيق (Lightroom) لتحرير الصور لأجهزة (iOS) قد أدى إلى مسح صور المستخدمين والمرشحات بحسب الطلب الخاصة بشكل دائم إذا لم يدفعوا مقابل اشتراك لمزامنة ملفاتهم مع خدمة أدوبي السحابية.

وعانى المصورون على مدار الأيام القليلة الماضية من حالة تخبط بعد تنزيل أحدث تحديث من أودبي لتطبيق (Lightroom)، واختفت فجأة صورهم وإعداداتهم السابقة، وأكدت أودبي المشكلة، وقالت: إن البيانات حذفت بشكل نهائي.

ونتجت المشكلة عن تحديث تطبيق (Lightroom)، الذي يُستخدم لتنظيم الصور وتحريرها دون تغيير الصورة الأصلية، وهو أمر لا يفعله محرر الصور على (iOS).

ومن المفارقات، أن المستخدمين الذين كانوا يستخدمون التطبيق للحفاظ على صورهم الأصلية وجدوا الآن أن هذه الصور قد تم حذفها نهائيًا، مع عدم وجود آلية لاستعادتها.

واشتكى أحد المستخدمين قائلًا: تحدثت مع خدمة العملاء لأكثر من 4 ساعات خلال اليومين الماضيين، وأخبروني الآن أن المشكلة ليس لها حل ولا يمكن استرداد هذه الصور المفقودة، لقد فقدت أكثر من عامين من تعديلات الصور.

واعترف ممثل شركة أدوبي، ريك فلوهر (Rikk Flohr)، واعتذر عن الفوضى الحاصلة في إحدى مشاركات المنتدى، وكتب فلوهر: نعتذر بصدق لأي عملاء تأثروا بهذه المشكلة.

وأصدرت الشركة تحديثًا آخر لمنع هذه المشكلة من التأثير في عملاء إضافيين، ومع ذلك، لا يمكن استعادة الصور المحذوفة، ولن يؤدي تثبيت الإصدار 5.4.1 إلى استعادة الصور المفقودة أو الإعدادات السابقة للعملاء المتأثرين بمشكلة الإصدار 5.4.0.

وأصدرت أدوبي بيانًا يكرر إلى حد كبير تعليقات فلوهر، ويوضح البيان أن المشكلة أثرت على وجه التحديد في مستخدمي تطبيق (Lightroom) للأجهزة المحمولة بدون اشتراك أدوبي السحابي (Adobe cloud)، بالإضافة إلى المشتركين الذين لديهم صور وإعدادات سابقة لم تتم مزامنتها مع خدمة أدوبي السحابية في وقت التحديث.

وأشارت الشركة أيضًا إلى أن بعض العملاء قد يتمكنون من استعادة بياناتهم من النسخ الاحتياطية لأجهزة آيفون أو آيباد.

وقالت أدوبي: نحن نعلم مدى إحباط وإزعاج هذا الأمر بالنسبة للأشخاص المتضررين ونعتذر بصدق عن ذلك.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها أخطاء الشركة في فقد صور المستخدمين، حيث قامت شركة كانون بإغلاق منصتها (image.canon) في وقت سابق من هذا الشهر بعد مشكلة في التخزين أدت إلى فقدان بعض ملفات الصور والفيديو.