آبل تعتذر لتطبيق وورد بريس المجاني

تراجعت شركة آبل عن موقفها السابق بحق تطبيق وورد بريس (WordPress) بعد أن نجحت في إجبار التطبيق المجاني على إضافة المشتريات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه آبل نزاعًا قانونيًا ضد (Epic Games) بخصوص نظام المشتريات داخل التطبيق.

وطلبت آبل من وورد بريس بيع الخطط المتميزة وأسماء النطاقات الخاصة داخل التطبيق المجاني حتى تتمكن آبل من الحصول على رسومها التقليدية بنسبة 30 في المئة.

وأصدرت شركة آبل اعتذارًا نادرًا، وتقول: إن تطبيق وورد بريس لن يضطر بعد الآن إلى إضافة عمليات شراء داخل التطبيق.

وتوصلت آبل وورد بريس إلى اتفاقية للسماح للتطبيق بالبقاء ضمن متجر التطبيقات (App Store) دون عمليات الشراء داخل التطبيق.

وقالت آبل في البيان: تم حل مشكلة تطبيق وورد بريس، وبالنظر إلى أن المطور قد أزال عرض خيارات الدفع للخدمة من التطبيق، فقد أصبح الآن تطبيقًا مجانيًا قائمًا بذاته ولا يتعين عليه تقديم عمليات شراء داخل التطبيق، وقد أبلغنا المطور ونعتذر عن أي لبس سببناه.

ويتيح تطبيق وورد بريس تأسيس موقع ويب وإدارته مباشرةً مجانًا؛ لأنه أداة مجانية مفتوحة المصدر يمكن لأي شخص استخدامها وتخصيصها لتلبية احتياجاته.

بينما يبيع موقع (WordPress.com) – بشكل منفصل – أسماء النطاقات وحزم مواقع الويب للمستخدمين، مما تسبب في حدوث تعارض مع فريق (App Store).

وقال مات مولينويج (Matt Mullenweg)، مطور (WordPress): إن آبل قررت حظر تطبيق وورد بريس لنظام (iOS) حتى يقوم المطورون بتضمين نظام المشتريات داخل التطبيق، وذلك بالرغم من أن التطبيق من الناحية التقنية لا يبيع أي شيء.

وبغض النظر عن أن تطبيق وورد بريس لنظام التشغيل (iOS) لم يقدم أبدًا أي ميزات مدفوعة، فقد تضمن رابط مباشر يسمح للمستخدمين بطلب ترقية الخطة من خلال موقع (WordPress.com)، واعتبرت آبل هذا الأمر تجاوزًا لنظام الشراء داخل التطبيق.

ووفقًا لما أورده مارك جورمان (Mark Gurman)، قالت شركة آبل في بيان: إن منصة وورد بريس وافقت على تحديث تطبيقها لنظام (iOS) لإزالة أي ذكر لخدماتها المدفوعة، ونتيجةً لذلك، يُسمح مرة أخرى بوجود تطبيق وورد بريس لنظام التشغيل (iOS) ضمن متجر التطبيقات دون عمليات الشراء داخل التطبيق.

I did not expect the previous tweet to get attention outside the WP community. My understanding was the previous decision was final, and we had already made many of the arguments people suggested privately over the several weeks the app was locked.

— Matt Mullenweg (@photomatt) August 23, 2020