معرض IFA 2020.. كل ما تحتاج إلى معرفته عن أكبر حدث تقني في أوروبا

بالرغم من المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا وتأثيره في تأجيل الكثير من الأحداث التقنية حول العالم أو إلغاءها في 2020، إلا أنه من المقرر أن تستضيف مدينة برلين الألمانية معرض المنتجات الاستهلاكية السنوي الذي يُعرف باسم معرض (IFA 2020) كما هو مقرر له في بداية شهر سبتمبر القادم.

حيث يمثل هذا المعرض أهمية كبيرة للشركات التقنية وخاصةً شركات صناعة الهواتف الذكية التي تحرص على عرض منتجاتها القادمة، بالإضافة للمنتجات الإلكترونية الأخرى، مثل: الأجهزة اللوحية والحواسيب وسماعات الرأس والأجهزة الصوتية والعديد من المنتجات الأخرى.

IFA 2020.. كل ما تحتاج إلى معرفته عن أكبر حدث تقني في أوروبا:

متى سيقام معرض IFA 2020:

يبدأ معرض IFA 2020 رسميًا في 3 سبتمبر 2020 وينتهي في 5 سبتمبر، مما يجعله نسخة مختصرة للغاية، وسيقام في مركز مؤتمرات ميسي برلين في مدينة برلين بألمانيا، وعلى الرغم من أن الحدث عادةً ما يكون مفتوحًا للجمهور، إلا أن نسخة هذا العام ستكون مغلقة أمام الجماهير لمنع تفشي فيروس كورونا.

ولكن أعلن منظمي المعرض عن حدث IFA 2020 Xtended Space الافتراضي الذي يتيح للجمهور الانضمام إلى المؤتمرات الصحفية وجولات العرض عن بُعد، كما أن هناك أكثر من 80 علامة تجارية رئيسية ستحضر العرض.

ما هي أبرز الشركات المشاركة؟

شركة كوالكوم الأمريكية:

من المقرر أن يلقي كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم الخطاب الافتتاحي في معرض IFA 2020 في يوم الخميس 3 سبتمبر، والذي سيتناول فيه آخر جهود الشركة في مجال شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، ووالتقنيات الرئيسية الأخرى، ولكن من غير المتوقع أن تعلن الشركة عن مجموعة معالجات رئيسية جديدة أو تذكر الكثير من إستراتيجيتها حول تطوير معالجها الرائد للهواتف Snapdragon.

شركة هواوي:

تحرص شركة هواوي في كل عام في معرض IFA 2020 على تنظيم حدث صحفي رئيسي في المؤتمر مع صالة لعرض أحدث منتجاتها، وفي ضوء الأحداث الحالية والمتعلقة بالحظر الأمريكي لها ستكون الأمور مختلفة قليلاً.

لا تزال الشركة تستعد لاستضافة مؤتمرها الصحفي السنوي، الذي عادة ما يتصدره الرئيس التنفيذي للشركة ريتشارد يو، ومن المتوقع أن تعلن الشركة أيضًا عن معالج (Kirin 9000) الذي من المحتمل أن يكون موجود في هاتف Huawei Mate 40 الرائد، والمتوقع حاليًا أن يكون آخر هاتف ذكي يتضمن معالج (Kirin) من الشركة نفسها.

شركة سامسونج:

عادةً ما تسجل شركة سامسونج حضور قوي للغاية في معرض IFA السنوي، من خلال عروض مميزة لمنتجاتها في صالاتها في المعرض، ولكن هذا العام، ستقوم الشركة ببث إعلاناتها عبر حدث افتراضي منفصل تسميه (Life Unstoppable) المقرر عقده في يوم الأربعاء 2 سبتمبر.

وبالرغم من إطلاق الشركة لمعظم منتجاتها الرائدة في 2020، مثل: هاتف Note 20 والساعة الذكية Galaxy Watch 3 وسلسلة الأجهزة اللوحية Tab S7 والهاتف القابل للطي Galaxy Z Fold 2، إلا انه من المتوقع أيضا أن تعرض الشركة أحدث منتجاتها وأجهزتها العصرية، مثل: أجهزة التلفاز وأجهزة الترفيه المنزلية الذكية.

بالإضافة إلى ذلك، تستضيف شركة Honor مؤتمرًا صحفيًا في معرض IFA 2020 حيث من المتوقع أن تكشف عن مجموعة من الإعلانات الجديدة لمنتجاتها المختلفة، مثل: الأجهزة الذكية القابلة للارتداء والحواسيب والأجهزة اللوحية.

وستكون حاضرة أيضًا شركات LG التي ستكشف عن منتجات جديدة للمستهلكين والشركات، وشركة Realme التي قد تكشف عن هاتفها الرائد Realme X3 Pro.