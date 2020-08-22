تقدم شركة سامسونج تطبيق (Samsung Pass) الذي يأتي مدمجًا في أحدث هواتف جالاكسي وأجهزة سامسونج اللوحية، حيث يتم تضمينه كجزء من واجهة التشغيل One UI. يعد التطبيق بمثابة أداة لإدارة كلمات المرور والبيانات المحفوظة في هاتف سامسونج جالاكسي الخاص بك بشكل افتراضي.

ومع ذلك فإن التطبيق لديه بعض القيود التي يجب عليك التعامل معه، مثل: يعمل التطبيق فقط مع متصفح الإنترنت الخاص بشركة سامسونج بدلًا من متصفح فايرفوكس أو جوجل كروم، ومن ثم إذا كنت تريد استخدام تطبيق لإدارة كلمات المرور تابع لجهة خارجية فيمكنك إيقاف التطبيق في هاتفك بكل سهولة.

إليك كيفية إيقاف تشغيل تطبيق Samsung Pass في هاتف جالاكسي:

ما هو تطبيق Samsung Pass:

على غرار تطبيقات كلمات المرور يمكنك استخدام تطبيق (Samsung Pass) لإدارة كلمات المرور والبيانات المحفوظة في هاتفك، ولكنه يذهب أبعد من ذلك أيضًا، حيث يتيح لك تسجيل الدخول إلى الحسابات والتطبيقات ومواقع الويب من خلال المصادقة عبر السمات البيومترية، مثل: بصمة الإصبع، أو بصمة العين، أو التعرف على الوجه، حيث تدعي سامسونج أنه يوفر عمليات تسجيل دخول أسرع وأسهل وأكثر أمانًا.

يمكنك أيضًا إضافة معلومات شخصية مثل: عنوانك، وبيانات بطاقتك حتى تتمكن من استخدامها في عمليات الشراء عبر الإنترنت بسرعة وسهولة. كما تؤكد سامسونج على أن البيانات البيومترية والمعلومات الشخصية تُحفظ في هاتفك فقط، ولا تتم مزامنتها مع الأجهزة الأخرى، ومع ذلك، لا يدرك الجميع أنه يمكنك إيقاف تشغيل التطبيق بسهولة.

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف سامسونج جالاكسي.

اضغط على خيار (الإدارة العامة) General Management.

اضغط على خيار (اللغة والإدخال) Language and input.

اضغط على خيار (الملء التلقائي) Autofill، ثم اضغط على الخيار نفسه مرة أخرى.

من القائمة التي تظهر لك اختر تطبيق آخر لإدارة كلمات المرور غير تطبيق سامسونج، أو يمكنك الضغط على خيار (لا) No إذا كنت لا تريد استخدام أي خدمة للملء التلقائي في هاتفك.

هذا كل شيء، قد يكون تطبيق (Samsung Pass) خيارًا مناسبًا لملء بيانات تسجيل الدخول إلى الموقع والتطبيقات المختلفة بكل سهولة، ولكن مع ذلك يمكنك استخدام أحد تطبيقات إدارة كلمات المرور التابعة للجهات الخارجية، مثل: 1Password أو LastPass إذا كنت تريد مزامنة بيانات تسجيل دخولك إلى المواقع والتطبيقات عبر جميع أجهزتك بسهولة.