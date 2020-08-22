فولكس فاجن تبدأ إنتاج سيارتها الكهربائية ID 4

أعلنت شركة فولكس فاجن (Volkswagen) هذا الأسبوع أن (ID 4)، وهي أول سيارة دفع رباعي كهربائية تنتجها شركة صناعة السيارات، دخلت حيز الإنتاج المتسلسل في ساكسونيا بألمانيا.

وكانت السيارة تُعرف سابقًا باسم (ID Crozz) عندما كانت لا تزال مفهومًا، وهي السيارة الثانية من مجموعة فولكس فاجن المسماة (ID) للسيارات الكهربائية التي سيتم بيعها في الولايات المتحدة والصين وأوروبا.

وباعت فولكس فاجن السيارة الأولى المسماة (ID 3) في أوروبا فقط.

وبدأ الإنتاج الأولي لسيارة (ID 4) في مصنع أنتينج التابع للشركة في الصين، بينما ستبدأ منشأة تشاتانوغا الخاصة بشركة صناعة السيارات الإنتاج في عام 2022.

وتقدم شركة صناعة السيارات الألمانية كشفًا كاملاً افتراضيًا لسيارة (ID 4) في نهاية شهر سبتمبر، وتم تسريب الصور الأولى لبطاقة (ID 4) من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية في وقت سابق من هذا الصيف.

ومن المتوقع أن تحصل على مسافة 300 ميل تقريبًا بشحنة كاملة وهي مبنية على منصة (EV) المعيارية نفسها التي تشغل مركبات (ID) الأخرى التابعة لشركة فولكس فاجن، والمعروفة باسم (MEB).

وسيكون هناك تكوينات الدفع الرباعي والدفع الخلفي، مع كون الدفع الرباعي هو الإصدار المتاح عند الإطلاق.

ويتم وضع البطارية في وسط الجزء السفلي من الجسم لإيجاد مركز ثقل منخفض وتحسين ديناميكيات القيادة.

وستعمل قمرة القيادة الرقمية باستخدام شاشات تعمل باللمس وأوامر صوتية بديهية.

وتسبب طرح سيارة (ID 3) بفقدان الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن، هربرت ديس (Herbert Diess)، لدوره في العلامة التجارية في شهر يونيو بسبب بعض الثغرات البرمجية التي أخرت عمليات التسليم للعملاء.

كما ورد أن ديس قد تمت إزالته من منصب الرئيس التنفيذي بسبب مشاكل مع إطلاق سيارة (Golf) الجديدة وعثرات أخرى، مثل إعلان عنصري صدر في وقت سابق من هذا العام.

وتشتمل مجموعة (ID) الكهربائية أيضًا على إصدارات مفاهيمية من سيارات الدفع الرباعي (ID Roomzz)، وعربة الكثبان الرملية (ID Buggy)، وإصدار مجدد من الميكروباص (ID Buzz)، الذي وعدت الشركة بتقديم بديل له.

ولن تكون عائلة مركبات (ID) أول دخول للشركة الألمانية في مجال المحركات التي تعمل بالبطاريات، حيث كشفت شركة بورش (Porsche) التابعة لشركة فولكس فاجن حديثًا عن أول سيارة رياضية كهربائية بالكامل لها تسمى تايكان (Taycan).

وظهرت سيارة (E-Tron)، وهي أول سيارة دفع رباعي تعمل بالبطاريات من شركة أودي (Audi) المملوكة لمجموعة فولكس فاجن، لأول مرة في عام 2018.

وتمثل هذه السيارات رأس الحربة في جهود فولكس فاجن للسيطرة على سوق السيارات الكهربائية الناشئة.