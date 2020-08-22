صفقة اليوم.. تأهل للحصول على شهادات ISC2 في أمن نظم المعلومات مع خصم 91%

- حزمة التدريب على شهادات ISC2 في أمن نظم المعلومات The ISC2 SSCP & CISSP Certification Training Bundle.
- عدد الدورات: 2.
- عدد الدروس: 236.
- المدة: 102 ساعة.
- تُعتبر مؤسسة ISC2 غير الربحية واحدة من أقوى المؤسسات المتخصصة في مجال الأمن الإلكتروني في العالم، حيث تهتم بتقديم التدريب والشهادات المتخصصة المعتمدة عالميًا في هذا المجال، تأسست هذه المؤسسة في عام 1989، وقد وصل عدد أعضائها الآن إلى ما يزيد عن 150.000 في مختلف دول العالم.
- شهادات ISC2 في مجال الأمن الإلكتروني معترف بها وتُعتبر كمعيار عالمي للتميز، حيث إنها تسمح لك بإثبات خبرتك ومدى مهارتك. وبالنسبة للشركات والمؤسسات فإن وجود موظفين معتمدين يعني أنها مستعدة بشكل أفضل لحماية نظم المعلومات الهامة والبنى التحتية.
- ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على التأهل لاجتياز اختبارات أهم شهادات ISC2 في أمن نظم المعلومات، وهما: SSCP و CISSP من ISC2 من المرة الأولى، اللذان يعتبران من أهم شهادات تكنولوجيا المعلومات في عام 2020.
- شهادة (CISSP) تعني أن تصبح مهندس أمن نظم معلومات معتمد، وهي تُعتبر واحدة من واحدة من أكثر الشهادات طلبًا في هذا المجال خلال الفترة الأخيرة، حيث يُثبت الحصول على شهادة (CISSP) أن لديك ما يلزم من مهارات لتصميم أفضل برنامج للأمن الإلكتروني في فئته وتنفيذه وإدارته بشكل فعال.
- يقوم اختبار شهادة (CISSP) بتقييم خبرتك عبر ثمانية مجالات أمان، منها: الأمن الأنظمة وإدارة المخاطر، و(أمن الأصول) Asset Security، وأمن الاتصالات والشبكات، وكذلك حماية المواقع وطرق التشفير الآمن للمعلومات والبيانات والتحكم ببروتوكولات الوصول، وتطوير برمجيات الأمن المختلفة واختبارها. تضم الحزمة دورة تدريبية كاملة تزيد مدتها عن 81 ساعة من المحتوى للتعرف على هذه المجالات، وإتقانها لاجتياز الاختبار بسهولة.
- تضم الحزمة دورة أخرى تزيد مدتها عن 21 ساعة من المحتوى حول شهادة ممارس معتمد في أمن أنظمة (SSCP)، وهي مُصممة للأشخاص المتخصصين في أمن تكنولوجيا المعلومات الذين لديهم سنة أو أكثر من الخبرة العملية والذين يسعون إلى تطوير حياتهم المهنية حيث تُعتبر نقطة انطلاق رائعة لهم.
- تُثبت شهادة (SSCP) أن لديك المهارات التقنية المتقدمة والمعرفة اللازمة لتنفيذ البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومراقبتها وإدارتها باستخدام أفضل الممارسات والسياسات والإجراءات الأمنية.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
590 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 49.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 91%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
إذا كنت تريد الحصول على المزيد من الدورات التدريبية لاحتراف مجال تكنولوجيا المعلومات، والأمن الإلكتروني، والبرمجة، وتصميم مواقع الويب والتطبيقات، وتطوير الألعاب، وإدارة المشاريع، وتطوير العمليات DevOps، وغير ذلك الكثير، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.
فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Systems Security Certified Practitioner (SSCP)
- Certified Information Systems Security Professional (CISSP): DEEP DIVE