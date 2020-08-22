صفقة اليوم.. تأهل للحصول على شهادات ISC2 في أمن نظم المعلومات مع خصم 91%

تُعتبر مؤسسة ISC2 غير الربحية واحدة من أقوى المؤسسات المتخصصة في مجال الأمن الإلكتروني في العالم، حيث تهتم بتقديم التدريب والشهادات المتخصصة المعتمدة عالميًا في هذا المجال، تأسست هذه المؤسسة في عام 1989، وقد وصل عدد أعضائها الآن إلى ما يزيد عن 150.000 في مختلف دول العالم.