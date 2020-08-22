تعد تشكيلة سماعات (جالاكسي بودز) Galaxy Buds من سامسونج من أفضل سماعات الأذن اللاسلكية التي يمكنك اقتناءها، حيث تقدم لك جودة صوت مميزة وتصميم مريح، مع إمكانية شحنها أثناء التنقل، ولكن ماذا تفعل إذا فقدت علبة الشحن الخاصة بسماعات Galaxy Buds أو Buds+ أو Buds Live أو تعرضت للتلف أو للكسر؟

إليك كيفية استبدال علبة الشحن الخاصة بسماعات Galaxy Buds من سامسونج:

أولًا: إذا فقدتها، أبحث عنها:

بينما يمكنك البحث عن سماعات الأذن اللاسلكية نفسها عبر تطبيق (Galaxy Wearable) الذي يتيح لك البحث عن السماعات. إلا أنه في الوقت نفسه لا يعمل على تحديد موقع علبة الشحن وذلك بسبب عدم وجود مكبر صوت في العلبة لتشغيل صوت عالي يساعدك في تحديد مكانها. لذلك ليس لديك خار آخر سوى البحث عنها أولًا من خلال تتبع خطواتك وأماكنك التي تعتقد إنك تركتها فيها.

ثانيًا: تواصل مع خدمة العملاء:

لا يغطي ضمان سامسونج فقدان علبة الشحن الخاصة بسماعات الأذن اللاسلكية، ولكن يمكن للشركة مساعدتك عند تلفها أو كسرها، لذا اتصل بخدمة العملاء إذا تعرضت علبة الشحن للتلف أو وجدتها لا تعمل بشكل صحيح، وقد يتمكنون من مساعدتك في إصلاحها أو استبدالها.

ثالثًا: شراء سماعات أذن لاسلكية بديلة:

لا تبيع سامسونج بشكل مباشر وحدات الشحن الخاصة بسماعات الأذن اللاسلكية بشكل منفصل، لذلك من أجل الحصول على علبة جديدة، سيتعين عليك شراء سماعات أذن لاسلكية جديدة تمامًا، وبالرغم أن ذلك سيكلفك ولكنه في النهاية هو الحل المتاح.



بالطبع، إذا لم تكن راضيًا عن سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بشركة سامسونج، فيمكنك دائمًا شراء سماعات أذن لاسلكية بديلة من شركات أخرى، مثل: مثل Jabra Elite 75t أو Google Pixel Buds.



رابعًا: شراء علبه شحن مجددة:

على الرغم من أنه من الصعب ضمان جودة جميع المنتجات التي تم تجديدها، فإن أفضل خيار لك إذا كنت تريد توفير بعض المال هو البحث في مواقع، مثل: eBay للعثور على علبة شحن تم تجديدها، وكما هو الحال دائمًا مع مواقع مثل هذه، تأكد من التحقق من تقييم البائع، ولا تتردد في التواصل مع البائع مباشرةً إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن علبة الشحن التي تم تجديدها.

الجدير بالذكر أنه إذا كان لديك طراز سماعات (Galaxy Buds) أو (+Galaxy Buds) فإنه يمكنك استخدام علبة الشحن لشحن أي منهما، وهذا يعني أنه إذا فقدت إحداها ولكن لا تزال لديك الأخرى، فيمكنك استخدامها لشحن أي طراز منهما.