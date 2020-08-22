تيك توك يستعد للطعن ضد أوامر ترامب التنفيذية

يستعد تطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس (ByteDance) لتقديم طعن قانوني في وقت مبكر من يوم الاثنين ضد أوامر ترامب التنفيذية.

وأصدر الرئيس (دونالد ترامب) أمرًا تنفيذيًا في 14 أغسطس يمنح بايت دانس 90 يومًا لسحب عمليات تيك توك الأمريكية، ويحظر المعاملات مع تطبيق الفيديو القصير الشهير.

وتحرز بايت دانس تقدمًا في المحادثات مع المستحوذين المحتملين، من ضمنهم مايكروسوفت وأوراكل، ويمكن أيضًا لبعض مستثمري بايت دانس الأمريكيين الانضمام إلى العرض الفائز.

وقالت المصادر: إن الطعن القانوني الذي يريد تيك توك تقديمه يتعلق بأمر تنفيذي سابق أصدره ترامب في 6 أغسطس.

ووجه هذا الأمر التنفيذي وزير التجارة لوضع قائمة بالمعاملات التي تتضمن بايت دانس وممتلكاتها التي يجب حظرها بعد 45 يومًا.

ويخطط تيك توك للقول: إن أوامر ترامب التنفيذية، وخصوصًا الأمر الصادر في 6 أغسطس والمعتمد على قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية يحرمه من الإجراءات القانونية.

وأضافت المصادر أن تيك توك سيعترض أيضًا على تصنيف البيت الأبيض له كتهديد للأمن القومي.

ولم يتضح على الفور المحكمة التي يخطط تيك توك لاستخدامها من أجل رفع الدعوى، وكانت الشركة قد قالت في وقت سابق: إنها تدرس خياراتها القانونية، ويقوم موظفوها أيضًا بإعداد دعوى قضائية خاصة بهم.

وبينما يشتهر تيك توك بمقاطع الفيديو لأشخاص يرقصون، فقد أعرب المسؤولون الأمريكيون عن مخاوفهم من إمكانية نقل المعلومات الخاصة بالمستخدمين إلى الحكومة الشيوعية في الصين.

ولن يحمي التحدي القانوني لتيك توك الشركة الأم بايت دانس من الاضطرار إلى سحب التطبيق، وذلك لأن الدعوى لا تتعلق بالأمر التنفيذي الصادر بتاريخ 14 أغسطس بشأن بيع تيك توك، الذي لا يخضع للمراجعة القضائية.

ومع ذلك، تُظهر هذه الخطوة أن بايت دانس تسعى إلى استخدام القانون لأنها تحاول منع مفاوضات صفقة تيك توك من التحول إلى بيع سريع.

وكثفت إدارة ترامب جهودها لحظر ما تعتبره تطبيقات صينية غير موثوق بها من الشبكات الرقمية الأمريكية.

وبخلاف تيك توك، أصدر ترامب أيضًا أمرًا يحظر المعاملات مع وي تشات (WeChat) التابع لشركة تينسنت (Tencent).

وقال ترامب: إنه يدعم جهود مايكروسوفت لشراء عمليات تيك توك الأمريكية إذا حصلت الحكومة الأمريكية على جزء كبير من العائدات، لكنه قال أيضًا: إن هناك مشترين محتملين آخرين مهتمين، مثل أوراكل.