تسريب مواصفات سلسلة X7 المرتقبة من “ريلمي”

تعتزم شركة ريلمي Realme الإعلان عن هواتف سلسلة (ريلمي إكس7) Realme X7 التي تضم هاتفين: (إكس7) X7، و(إكس7 برو) X7 Pro، في 1 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وكانت الشركة قد أكدت سابقًا أن الهاتف سيقدم شاشة من نوع AMOLED بمعدل تحديث قدره 120 هرتز، ليكون الأول من الشركة مع شاشة من هذا النوع وبهذا المعدل. والآن كشفت الشركة عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالشاشة.

ونشرت الشركة منشورًا عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) Weibo يعرض هاتف (إكس7) مع ثقب في الشاشة، ومعدل سطوع عالٍ قدره 1,200 شمعة مع 4,096 مستوًى لتعديل السطوع الذكي. وهذا يجعلها الشاشة الأكثر سطوعًا على هاتف ذكي من (ريلمي) نظرًا لأن الطرازات المتطورة للشركة، مثل: (إكس2 برو) X2 Pro، و(إكس50 برو 5جي) X50 Pro 5G، التي تتمتع بحد أقصى للسطوع المعلن عنه يبلغ 1,000 شمعة.

ولم تكشف الشركة عن جميع مواصفات سلسلة (إكس7) حتى الآن، ولكن هاتف (إكس7 برو) رُصد حديثًا في موقع هيئة الاتصالات الصينية TENAA بمواصفاتها وصورها الكاملة. إذ يقدم الهاتف شاشة بقياس 6.55 بوصات وبدقة +FHD، ويحتوي معالجًا ثماني النوى بتردد 2.6 جيجاهرتز، وهو ما يتطابق مع معالج +Dimensity 1000.

وسيعمل (إكس7 برو) بنظام التشغيل أندرويد 10، ويقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. وبالنسبة للتصوير، يقدم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وأربع كاميرات خلفية بدقة 64 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 8 ميجابكسل للثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض، وبدقة 2 ميجابكسل لكل من الكاميرتين الثالثة والرابعة. وسيحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة، ويُقال: إنها ستُشحن باستطاعة 65 واط.