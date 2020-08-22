أوبو تحدد تاريخ الإعلان عن هاتفها المرتقب Oppo A53

حددت شركة أوبو في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تاريخ الإعلان عن هاتفها الذكي (أوبو أي53) Oppo A53 الذي كشفت التسريبات عن بعض مواصفاته.

وكان هاتف (أوبو أي53) قد رُصد في إندونيسيا، ثم أكد فرع الشركة الخاص بالهند عن أن الإعلان عن الهاتف سيكون في 25 آب/ أغسطس الجاري. وقد ظهر الهاتف بالفعل في متجر (فليب كارت) Flipkart الهندي.

وسيدعم الهاتف الشحن السريع باستطاعة 18 واط، وسيحتوي بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة. وسيقدم الهاتف شاشة تدعم معدل تحديث قدره 90 هرتز، وستكون من نوع LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة +HD، وذلك حسب ما ظهر في موقع Lazada Indonesia.

ووفقًا ما ظهر في إندونيسيا، فإن سعر الهاتف سيكون يعادل 170 دولارًا أميركيًا، وذلك لذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

وأعلنت الشركة الشهر الماضي عن هاتفها الذكي (أوبو أي72 5جي) Oppo A72 5G، وفي 4 آب/ أغسطس الجاري كشفت عن هاتف آخر يجلب شبكات الجيل الخامس 5G إلى الهواتف المتوسطة، وهو: (أوبو كي7 5جي) Oppo K7 5G.

ويدعم هاتف (أوبو كي7 5جي) الجديد من الشركة الصينية شبكات الجيل الخامس بفضل معالجه (سنابدراجون 765جي) Snapdragon 765G، الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.4 بوصات وبدقة +FHD، وهي تحتوي حساس البصمة تحتها، كما تحتوي قطعًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل. وعلى ظهره، هناك أربع كاميرات؛ دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل، ودقة الثانية 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، ودقة الثالثة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، ودقة الرابعة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.