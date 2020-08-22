آبل تطلب من قاضٍ رفض عرض الاحتفاظ بفورتنايت في متجر التطبيقات

طلبت شركة آبل اليوم الجمعة من قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا رفض طلب من شركة Epic Games، الصانعة للعبة (فورتنايت) Fortnite، بالاحتفاظ باللعبة في متجر التطبيقات (آب ستور) App Store التابع لآبل مع اندلاع نزاع بين الشركتين بشأن قواعد آبل الخاصة بالدفع داخل التطبيقات.

وفي ملف أمام قاضية المقاطعة الأمريكية (إيفون غونزاليس روجرز) في أوكلاند بكاليفورنيا، وصفت شركة آبل إزالة لعبة (فورتنايت) من متجر التطبيقات في وقت سابق من الشهر الحالي بأنه “جرح ذاتي مُتعمَّد” نتج عن انتهاك Epic لسياسات آبل عن عمد.

وجادلت الشركة بأنه لا ينبغي للقاضية روجرز أن توافق على طلب Epic للحصول على أمر طارئ لإعادة اللعبة إلى متجر التطبيقات.

وأزالت الشركة اللعبة الشهيرة بعد أن طرحت Epic طريقتها الخاصة في إجراء عمليات شراء داخل اللعبة، التي قالت آبل: إنها انتهكت قواعد متجر التطبيقات. وتتطلب هذه القواعد أن تستخدم الألعاب والتطبيقات الأخرى نظام الدفع داخل التطبيق الخاص بآبل، الذي يفرض عمولات تتراوح بين 15٪ و 30٪.

ورفعت Epic دعوى قضائية ضد شركة آبل بسبب الإزالة، مدعيةً أن قواعد متجر التطبيقات الخاصة بصانعة هواتف آيفون تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار. وطلبت Epic من قاضٍ فيدرالي آخر إصدار أمر بمنع إزالة آبل للعبة (فورتنايت) من المتجر، قائلةً: إن هذه الخطوة – بالإضافة إلى تهديد الشركة بإنهاء حساب مطور الشركة – ستسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه لشركة Epic ويجب تأجيلها أثناء حل القضية.

وقالت Epic: إن إنهاء حساب المطور الخاص بها قد يعيق أيضًا قدرتها على تقديم منتج يسمى Unreal Engine، وهو أداة برمجية لرسومات الحاسوب التي تستخدمها مئات الألعاب والتطبيقات الأخرى لتشغيل عروضها.