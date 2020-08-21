لا يدرك معظم الناس أن جيميل يحتوي على الكثير من الميزات المخفية لمساعدتك على أن تكون أكثر إنتاجية، وهذا ما يجعل جيميل أحد أفضل تطبيقات البريد الإلكتروني المتاحة. لذلك سنقوم بتقديم بعض النصائح والحيل التي تساعدك على زيادة إنتاجيتك أثناء العمل.

6 نصائح لمستخدمي جيميل لزيادة الإنتاجية

جزء القراءة:

تمامًا مثل أي تطبيق للبريد الإلكتروني، يحتوي جيميل الآن على خاصية للقراءة، يمكن عرضها على يمين البريد الوارد أو أسفله للحصول على عرض أكثر كفاءة، حيث يمكنك الوصول إلى جزء القراءة من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم جزء القراءة.

التسميات:

إذا لم تكن تستخدم التصنيفات بالفعل، فقد حان الوقت للبدء، فهي واحدة من أقوى ميزات جيميل لتنظيم رسائلك الإلكترونية، حيث تشمل الخيارات المفيدة المهام والأولوية والتعليق، ولكن يمكنك إنشاء العديد من الملصقات التي تريدها، حتى بألوان مختلفة.

تأجيل الرسائل:

إذا لم تكن مستعدًا للرد على رسالة البريد الإلكتروني على الفور، ولكنك لا تريد إغفالها أو نسيانها، فيمكنك تأجيل رسالة البريد الإلكتروني، حيث يمكنك فعل ذلك من خلال النقر فوق رمز الساعة الموجودة في أعلى القائمة عند قراءة رسالة البريد الإلكتروني واختيار أو تعيين وقت الغفوة.

بحث المحترفين:

مما لا يثير الدهشة، أن جيميل يأتي مع أدوات بحث ممتازة، فما عليك سوى النقر على السهم لأسفل بجوار حقل البحث، ويمكنك تحديد (من وإلى) وغير ذلك الكثير. وأفضل جزء هو أنه يمكنك استخدام عمليات البحث المتقدمة للحصول على نصيحتنا التالية.

إنشاء الفلاتر:

يمكنك إنشاء فلتر لأي شيء تقريبًا: كلمة معينة في سطر الموضوع، أو مرسل معين وما إلى ذلك. أي شيء يمكنك البحث عنه، يمكنك إنشاء مرشح له. وما عليك سوى النقر فوق الزر (إنشاء عامل تصفية) وبعد ذلك، قم بتعيين إجراء واحد أو أكثر: تخطي البريد الوارد أو تطبيق تصنيف، أو عدم الإرسال مطلقًا إلى الرسائل غير المرغوب فيها وما إلى ذلك.

الكتابة الذكية:

تستفيد ميزة الكتابة الذكية من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتقديم اقتراحات أثناء الكتابة، لذلك تصبح ميزة الكتابة الذكية أكثر ذكاءً. على سبيل المثال، إذا كتبت (الرجاء البحث)، فستقترح ميزة الكتابة الذكية مرفق. فقط اضغط على زر علامة التبويب لقبول النص المقترح. قد يبدو الأمر وكأنه ميزة صغيرة، ولكن بمرور الوقت، ستوفر الوقت على نفسك.