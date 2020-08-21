واتساب يعيد ميزة مفيدة يفتقدها المصورون

قام مطورو تطبيق واتساب بالكثير من التعديلات في الفترة الماضية، حيث قاموا بإدخال التحسينات على الملصقات وخلفيات الدردشة المخصصة، والآن يبدو أنهم يستعدون لإعادة ميزة صغيرة ولكنها مفيدة تجعل مشاركة الصور أسهل عندما يكون المستخدم بحاجة لذلك بسرعة كبيرة.

كما يعلم مستخدمو واتساب عند إنشاء رسالة في التطبيق، هناك رمزان للمشاركة على يمين مربع النص: أحدهما لفتح تطبيق الكاميرا في هاتفك والآخر لإرفاق صور المعرض وبطاقات جهات الاتصال وملفات الصوت والمستندات ومشاركة موقعك.

يستخدم هذا الرمز الثاني لمنحك اختصارًا آخر لفتح تطبيق الكاميرا على هاتفك، ولكن في وقت سابق من هذا العام، قررت شركة فيسبوك – الشركة الأم لتطبيق واتساب – استبدال هذا الزر برابط إلى غرف مسنجر التي تم إصدارها حديثًا، التي تتيح لك إجراء مكالمات فيديو غير رسمية مع ما يصل إلى 50 جهة اتصال.

من المفهوم أن المطورين أسقطوا أيقونة الكاميرا الإضافية، لكن إزالتها كانت خطوة مثيرة للجدل، فإذا كنت تتعجل لالتقاط لحظة ومشاركتها، فإن الضغط على الزر الخطأ في عجلة من أمرك والاضطرار إلى قضاء بعض الوقت في إغلاق المشاركة التي تم فتحها عن طريق الخطأ قد يعني تفويت الفرصة.

الآن يبدو أن هناك تغييرًا في الموقف وراء الكواليس، حيث اكتشف فريق (WABetaInfo)، المتخصص في تفكيك إصدارات واتساب التجريبية الجديدة، (ورقة مشاركة) مُعاد تصميمها في الإصدار التجريبي من نظام التشغيل (iOS) مع إعادة اختصار الكاميرا، بالإضافة إلى مظهر أكثر وضوحًا وذكاءًا لجميع الرموز.

لم يتضح بعد متى سيتم طرح هذه الميزة أو في أي نسخة من إصدار واتساب ستظهر، ولكن عادةً ما تكون الاختبارات التجريبية العامة لمزايا التطبيق الجديدة قصيرة جدًا، لذلك لن نتفاجأ إذا ظهر زر الكاميرا الثانوي مرة أخرى لجميع المستخدمين في الأسابيع القادمة.

الجدير بالذكر أنه تم اكتشاف ميزة جديدة منذ فترة وجيزة من قبل الخبراء المهتمين في موقع (WABetaInfo)، والمتخصصين في البحث عن ملفات التثبيت لإصدارات تطبيق واتساب التجريبية للحصول على تلميحات حول التحديثات المستقبلية. حيث لا تزال علامات تبويب الملصقات قيد التطوير، وليست متاحة للاختبار بعد، ولكننا سنبقيك على اطلاع ونعلمك عندما تكون جاهزة للتجربة، كما نأمل أن يتم تقديمها إلى جانب أداة البحث عن الملصقات التي تم التلميح إليها أول مرة في نوفمبر، والتي ستجعل من السهل العثور على صور الرسوم المتحركة مثل الرموز التعبيرية.