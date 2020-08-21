ناشرو الأخبار يضغطون على آبل بشأن شروط متجر التطبيقات

يسعى ناشرو الأخبار الكبار للحصول على شروط أكثر تفضيلًا من آبل على العمولات التي تجمعها الشركة الأميركية منهم على المدفوعات التي تتم من خلال متجر التطبيقات، وذلك وفقًا لخطاب نشرته هيئة تجارية يوم الخميس.

ونشرت Digital Content Next – وهي جمعية تجارية دولية غير ربحية لصناعة المحتوى الرقمي، تمثل نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، وول ستريت جورنال، وناشرين آخرين – الخطاب الموجه إلى الرئيس التنفيذي لشركة آبل (تيم كوك)، على موقعها الإلكتروني.

وكانت آبل التي عادةً ما تقتطع ما يتراوح بين 15٪ و 30٪ من ناشري الأخبار للاشتراكات الأولية التي تتم من خلال التطبيقات الموجودة في المتجر، قد خفّضت المعدل الذي تأخذه من شركة أمازون.

وفي جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب الشهر الماضي، قال كوك: إن السعر المخفض متاح لأي مطور يفي بشروط معينة.

واقترح (جيسون كينت) – الرئيس التنفيذي لجمعية Digital Content Next – على كوك في خطاب يوم الخميس أن يكون ناشرو الأخبار مؤهلين للشروط ذاتها المقدمة لشركة أمازون من خلال تطبيق (برايم فيديو) Prime Video في متجر تطبيقات آبل.

وقال كينت: “أطلب أن تحدد بوضوح الشروط التي استوفتها أمازون لتحصل على التخفيض بحيث يمكن تقديم الاتفاقية ذاتها للشركات الأعضاء في Digital Content Next التي تفي بهذه الشروط”.

واستشهد الخطاب بالاتصال بين (إيدي كيو) المخضرم في شركة آبل والرئيس التنفيذي لشركة أمازون (جيف بيزوس)، حيث اتفقت الشركتان على صفقة مشاركة الإيرادات بنسبة 15٪ لاشتراكات العملاء الجدد في (برايم فيديو) من خلال متجر التطبيقات. وقد ظهر رسالة البريد الإلكتروني خلال جلسة اللجنة في 29 تموز/ يوليو.

وتأتي آخر رسالة بعد أيام من إزالة شركة آبل لعبة (فورتنايت) Fornite التابعة لشركة Epic Games من متجر التطبيقات الخاص بها لانتهاكها إرشادات الدفع داخل التطبيق، مما دفع Epic إلى رفع دعاوى قضائية فيدرالية تتحدى القاعدة.