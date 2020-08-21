مزايا سلسلة Galaxy Note 20 التي أبرزتها سامسونج

تقدم سلسلة هواتف سامسونج Galaxy Note 20 المتغيرات العادية، كما أن كِلا الهاتفين قويان للغاية فهما يأتيان مع أحدث المواصفات وأكثرها تميزًا، كما كانت سامسونج تستحوذ على الثنائي القوي لتصميمها وخاصة مزايا الكاميرا الأكثر تقدمًا. نحن نعلم أن أيًا من الاثنين ليس مثاليًا. فلا يزال يتعين علينا إجراء تحليل شامل ولكننا نراقب عن كثب الاثنين، ولقد سمعنا عددًا من الشكاوى والقضايا ولكن هذا لن يمنعنا من التحقق من الأشياء الرائعة التي لا يزال بإمكان الهاتفين تقديمها.

لدى الناس الكثير من التوقعات عندما يتعلق الأمر بالأجهزة المتميزة التي تأتي بأسعار مميزة، ومن الطبيعي أن نطالب بقيمة الأموال التي ندفعها مقابل الهواتف الرائدة، بالنسبة لسلسلة Galaxy Note 20 لا تزال تستحق الشراء اعتمادًا على عدد من الظروف.

قد يكون من الصعب اتخاذ قرار في الوقت الحالي مع الإبلاغ عن أكثر من مائة شكوى. حيث نشرت سامسونج منشورًا جديدًا يعرض الميزات والابتكارات الجديدة التي عملت عليها لإكمال Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra.

يعد Note 20 بكل من الترفيه المتميز والإنتاجية القوية، وهناك أيضًا مزامنة سلسة مع خدمات مايكروسوفت حتى تتمكن من إكمال المهام في لمح البصر. كما تمت ترقية قلم (S Pen) لاستكمال العرض المذهل.

هناك خمس ميزات مهمة أضافتها سامسونج يمكن أن تجعل استخدام Galaxy Note 20 أكثر متعة. حيث يوجد هناك اللقطة الواحدة في التصوير التي تتيح لك التقاط المزيد من اللحظات، فهي مدعومة بالذكاء الاصطناعي بحيث يمكنك التقاط 14 نوعًا كحد أقصى من الصور ومقاطع الفيديو. وما عليك سوى التقاط 15 ثانية لالتقاط أفضل لقطة. حيث يتضمن (Single Take) أيضًا (Color Picking Portrait) بحيث يمكنك التقاط صور احترافية – كما لو تم التقاطها في الاستوديو.

كما يمكنك مشاركة شبكة الواي فاي مع الأصدقاء، حيث يمكنك أيضًا طلب الوصول إلى الواي فاي من أدوات أخرى، حيث يمكنهم بعد ذلك مشاركة كلمة المرور لتسجيل الدخول إلى الواي فاي.

تم تحسين البحث عن شبكة الواي فاي العالية الجودة بميزة خاصة. حيث يمكن أن يخبرك الجهاز ببعض المعلومات حول جودة اتصال الشبكة المتاحة. كما تم تحديث (Music Share) أيضًا بحيث يمكنك بسهولة مشاركة أغنية جديدة مع صديق من خلال تكامل Galaxy Note 20 و(Buds).

يمكن الآن استخدام التحكم الصوتي في (Bixby) لمشاهدة الفيديو. فقط أخبر (Bixby) بما يجب فعله: “قم بتشغيل هذا العرض على التلفزيون”. حيث يمكن للهاتف أيضًا التبديل بسهولة إلى الهاتف المحمول. ولا تتردد في تشغيل المحتوى أو الإيقاف المؤقت أو التقديم السريع أو إرجاع الفيديو باستخدام (Bixby).