ما لون هاتف سامسونج Galaxy Note 20 الذي يجب أن تشتريه؟

يعد إصدار هاتف شركة سامسونج الجديد Galaxy Note 20 مثيرًا لعدة أسباب مختلفة، إلى جانب جميع المواصفات والميزات وتحديثات البرامج الجديدة، فقد حان الوقت أيضًا لكي تعرض سامسونج أحدث إبداعاتها بألوان جديدة، حيث يستمر كل من Galaxy Note 20 و(Note 20 Ultra) في هذا الاتجاه مع عدد قليل من التصميمات الجديدة التي تبدو رائعة.

نجم العرض:

(Mystic Bronze) هو اللون الرئيسي لشركة سامسونج في هواتف Galaxy Note 20، حيث يتم تقديمه لكلا الطرازين ويبرز الهواتف بشكل بارز في مواد التسويق. إنها جمالية مذهلة بشكل لا يصدق، كما يمنح هذا اللون للهاتف مظهرًا متميزًا دون أن يكون مبهرجًا أو يشتت الانتباه. إنه يحقق توازنًا كبيرًا بين جميع الألوان المعروضة هذا العام.

الأخضر الرائع:

إذا كنت تفضل أن تكون ألوان هاتفك أكثر تفاخرًا، فستحتاج إلى توجيه انتباهك نحو Galaxy Note 20 باللون (Mystic Green). هذا اللون الممتع والمرح متاح فقط في Note 20 العادي، ويتمتع (Mystic Green) بجوهر رائع ومنعش نحبه تمامًا، وهو بديل رائع للون الأخضر الجليدي لجهاز (OnePlus 8).

الخيار الأساسي:

على الطرف المقابل تمامًا من طيف الألوان، لدينا (Mystic Gray). فعندما يكون (Mystic Green) هو اللون الذي يجذب الانتباه ويريد أن يكون نجم العرض، فإن (Mystic Gray) خافت، ولا يستحق الذكر بشكل خاص. إنه جيد تمامًا إذا لم تكن من محبي الألوان الزاهية للغاية، ولهذا الغرض، فهو خيار رائع.

Mystic Black:

هذا اللون موجه للذين يريدون اختيار اللون الأساسي ولكنهم يفضلون الحصول على نسخة (Ultra)، فلا يوجد شيء مثير للاهتمام حول هذا اللون، ولكن إذا كنت شخصًا يفضل الهواتف الأنيقة والخفيفة، فإنه ينجز المهمة، فهو يبدو احترافيًا، ولا يجذب الكثير من الاهتمام تجاه نفسه.

Mystic White:

يظهر اللون الأبيض الغامض في الجزء الخلفي، وهو اللون المتاح حصريًا لجهاز Galaxy Note 20 Ultra. الهواتف البيضاء ليست شيئًا جديدًا، ولكن علينا أن نمنح سامسونج الفضل في جعل (Mystic White) نقيًا.

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