كيفية استبدال سماعة AirPods أو AirPods Pro المفقودة أو المكسورة

تعد Apple AirPods و AirPods Pro الأحدث والأكثر ثراءً بالميزات رائعة بفضل حجمها الصغير وتصميمها الرائع. ولكن هذا أيضًا يجعل من السهل جدًا أن تضيع، أحيانًا يمكن أن تسوء الأمور ويحدث الضرر، فماذا يمكنك أن تفعل إذا فقدت أو كسرت إحدى السماعات؟ نحن هنا لمساعدتك حتى تتمكن من مواصلة تشغيل الموسيقى.

كيفية استبدال سماعات Apple AirPods أو AirPods Pro المفقودة:

إن فقدان إحدى السماعتين يجعل الاستماع إلى الألحان أو إجراء المكالمات أمرًا صعبًا، لذلك سترغب في استبدالها في أسرع وقت ممكن، لذلك إليك ما يجب فعله إذا فقدت السماعة اليسرى أو اليمنى أو كليهما.

قم بزيارة موقع دعم آبل .

اختر ما إذا كنت بحاجة إلى استبدال أحد سمّاعات الأذن أو كليهما.

دع الرقم التسلسلي جاهزًا. حيث يمكن العثور عليه على الجانب السفلي من غطاء علبة شحن AirPods أو على الصندوق الأصلي أو الإيصال أو الفاتورة. إذا كانت العلبة متصلة بجهازك الآيفون، فيمكنك أيضًا الانتقال إلى الإعدادات ثم عام ثم حول ثم AirPods لرؤية الرقم التسلسلي.

اختر طلب بديل عبر الإنترنت. حيث يمكنك أيضًا الدردشة المباشرة مع أحد المستشارين لطلب بديل أو الاتصال عبر الهاتف أو زيارة متجر آبل أو بائع معتمد من آبل، لكن قم بإعداد موعد (Genius Bar) أولاً في تطبيق ( Apple Store ).

اتبع التعليمات بناءً على الخيار الذي تختاره.

تبلغ تكلفة السماعة المفقودة 69 دولارًا لكل منها، بينما تبلغ تكلفة AirPods Pro 89 دولارًا لكل منها، وبغض النظر عما إذا كان لديك (AppleCare +) لحماية الضمان أم لا. بعد إكمال الخطوات المذكورة أعلاه، من المفترض أن يصل البديل الخاص بك في غضون أسبوع تقريبًا إذا طلبت عبر الإنترنت، أو قد تحصل عليه على الفور في المتجر.

كيفية استبدال السماعات التالفة:

إذا كان لا يزال لديك كل من سمّاعات الأذن ولكن أحدهما أو كلاهما لا يعمل، فيمكنك استبدالهما بالاتصال بشركة آبل للحصول على الخدمة. إليك ما يجب فعله.

قم بتشخيص المشكلة باستخدام موقع دعم آبل . حيث يمكنك الاتصال بالدعم عبر الهاتف أو الدردشة مباشرة عبر الإنترنت أو التخطي مباشرة إلى الخطوة 2.

قم بزيارة متجر آبل أو بائع معتمد من آبل، فإذا كان الخيار الأول، فستحتاج إلى تحديد موعد (Genius Bar) وهو ما يمكنك القيام به من خلال تطبيق (Apple Store).

أحضر AirPods أو AirPods Pro مع الحقيبة وإثبات الشراء (الورق الأصلي أو إيصال البريد الإلكتروني) أو الصندوق الأصلي.

تكاليف استبدال السماعات:

إذا كنت في فترة الضمان لمدة عام واحد، فلا توجد رسوم على الخدمة طالما أن المشكلة مغطاة بموجب شروط الضمان. وإذا كان لديك (AppleCare +)، فستظل تكلفة AirPods أو AirPods Pro التالفة 29 دولارًا – يمكنك الإصلاح مرتين – خارج الضمان، وستكلف AirPods مبلغ 69 دولارًا لكل منها أو 89 دولارًا لكل منها في AirPods Pro، بالإضافة إلى 6.95 دولار رسوم الشحن. في حالة تلف أطراف الأذن فقط، فالتكلفة 3.95 دولار.

إذا كانت المشكلة تتعلق بالبطارية، على سبيل المثال، بطارية معيبة لا علاقة لها بالتآكل من الاستخدام العادي، فإن (AppleCare +) تغطيها مجانًا. وإذا لم يكن لديك (AppleCare +)، ستكلف 49 دولارًا لكل سماعة.