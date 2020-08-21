صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لتحليل البيانات باستخدام أدوات مايكروسوفت مع خصم 98%

الحزمة الكاملة لتحليل البيانات باستخدام أدوات مايكروسوفت The Complete Microsoft Data Analysis Expert Bundle.

عدد الدورات: 6.

عدد الدروس: 366.

المدة: 31 ساعة.

تطور مجال تحليل البيانات بسرعة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وأصبح له دور مهم جدًا في المؤسسات والشركات بكافة أنواعها، ولذلك أصبح الأشخاص الذين يمتلكون مهارات في علوم البيانات أكثر قيمة من أي وقت مضى.

لذلك تقدم شركة مايكروسوفت للشركات والمستخدمين مجموعة أدوات للتحليلات وذكاء الأعمال مثل: Power BI، وAccess، وإكسل، لتسهيل جمع البيانات من مصادر متعددة وتحليلها بكفاءة.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف التعامل مع أدوات ذكاء الأعمال (Power BI) على أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة لتحليل البيانات والوصول إلى رؤى دقيقة واتخاذ قرارات سريعة، مع تعلم كيفية الاتصال بأنواع مختلفة من الملفات والمجلدات والبيانات، واستخراج تقارير تفاعلية ومشاركتها مع فريق العمل.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول برنامج Access وكيفية استخدامه لإدارة مجموعات البيانات الكبيرة والمعقدة، ومعالجتها بسرعة. ودورة أخرى حول كيفية استخدام لغة البرمجة VBA – وهي لغة البرمجة التي تعمل على تشغيل برامج مايكروسوفت – لأتمتة توزيع السجلات في برنامج Access، والتحكم في فرزها. وكيفية استخدام قاعدة بيانات SQL في لغة VBA.

كما تتضمن دورة تدريبية كاملة حول برنامج إكسل من الأساسيات وحتى التدريب على (الجداول المحورية) Pivot Tables – التي تعتبر من أهم ميزات مايكروسوفت إكسل، وVlookup، و Macros التي تتيح لك أتمتة المهام الروتينية، وغير ذلك الكثير.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1194 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 19.99 دولارًا.