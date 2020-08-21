صفقة اليوم.. احترف البرمجة وتصميم الويب مع 23 مشروعًا عمليًا بخصم 95%

ستساعدك هذه الدورة التدريبية على تعلم أساسيات التصميم وكيفية تصميم (واجهة المستخدم) UI، ثم ستتدرب على مهارات البرمجة وتطوير الويب من خلال تعلم 7 لغات برمجة، هي: (جافا سكربت) Javascript و CSS3، و jQuery، و MySQL، و HTML، و CSS، و PHP، وإطار Bootstrap. بالإضافة إلى تنفيذ 23 مشروعًا عمليًا.