صفقة اليوم.. احترف البرمجة وتصميم الويب مع 23 مشروعًا عمليًا بخصم 95%

- الدورة التدريبية الشاملة لاحتراف تصميم وتطوير الويب The Ultimate Web Designer & Developer Course: Build 23 Projects
- عدد الدروس: 211.
- المدة: 26 ساعة.
- ستساعدك هذه الدورة التدريبية على تعلم أساسيات التصميم وكيفية تصميم (واجهة المستخدم) UI، ثم ستتدرب على مهارات البرمجة وتطوير الويب من خلال تعلم 7 لغات برمجة، هي: (جافا سكربت) Javascript و CSS3، و jQuery، و MySQL، و HTML، و CSS، و PHP، وإطار Bootstrap. بالإضافة إلى تنفيذ 23 مشروعًا عمليًا.
- تساعدك هذه الدورة أيضًا على تطوير مهارات تصميم الويب باستخدام برنامج الفوتوشوب، حيث تحتوي على 3 مشاريع عملية يمكنك من خلالها تعلم مهارات (تصميم تجربة المستخدم) UX Design، وتصميم مواقع الويب.
- وكذلك كيفية تطوير مواقع ووردبريس. بالإضافة إلى نصائح قيمة وإرشادات لمساعدتك على بدء حياتك المهنية في هذا المجال.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- الحصول على شهادة بعد إتمام الدورة التدريبية.
- تشمل هذه الدورة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
299 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 13.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 95%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي المواضيع التي تتضمنها هذه الدورة التدريبية:
- Introduction: Why This is The Only Design/Development Course You’ll Ever Need
- Introduction to Visual Design
- Introduction to Adobe Photoshop
- Introduction to Web Design (and more Photoshop)
- Advanced Web Design Challenge
- Introduction to HTML
- Intermediate HTML
- Advanced HTML & HTML5
- Expert HTML & HTML5
- Introduction to CSS
- Intermediate CSS
- Advanced CSS
- Expert CSS & CSS3
- Advanced HTML & CSS Challenge
- Introduction to Javascript
- Introduction to jQuery
- Intermediate jQuery
- jQuery UI (Advanced jQuery)
- Responsive Design & Development using Bootstrap
- Advanced Bootstrap Challenge
- Web Hosting & Domains
- Introduction to PHP
- Intermediate PHP
- Introduction to MySQL Databases
- Advanced PHP & MySQL Challenge
- WordPress Websites
- Career Development: How to Start Your Web Design / Development Career