جوجل تطلق العديد من الميزات لسماعاتها Pixel Buds

أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس عن إطلاق ميزات جديدات لسماعاتها اللاسلكية (بكسل بدز) Pixel Buds وذلك بهدف مساعدة المستخدمين على تخصيص تجربة الصوت.

وقالت عملاقة التقنية الأميركية في تدوينة: “اليوم، نطلق ميزات جديدة لـ (بكسل بدز) لمساعدتك على تخصيص تجربة الصوت الخاصة بك، والعثور على سماعات الأذن الخاصة بك بسهولة أكبر إذا أخطأت في وضعها، وإنجاز المزيد مع سماعات الأذن، ومن ذلك: ميزة تجريبية تنبهك إلى ما يحدث حولك حتى حين ارتداء (بكسل بدز)”.

وأضافت جوجل: “عندما تم إطلاق (بكسل بدز) في وقت سابق من العام الحالي، سمعنا أن الناس يريدون المزيد من التحكم والتخصيص في تجربة الصوت الخاصة بهم”. لذا أطلقت الشركة ميزتي (تعزيز صوت الجهير)، و(كشف المشاركة) لمنح المستخدمين المزيد من الخيارات لاستخدام (بكسل بدز) بطريقة فريدة بكل مستخدم.

ويمكن تحسين صوت الجهير مباشرة في إعدادات (بكسل بدز)، وإن قرر المستخدم مشاركة إحدى سماعات الأذن الخاصة به مع شخص ما، فلن يُضطر بعد الآن إلى التضحية بتفضيلات الصوت بفضل ميزة (كشف المشاركة). وعند التشغيل، تكتشف الميزة تلقائيًا عندما يشارك المستخدم سماعة أذن مع شخص ما ويمكنكهما التمرير بصورة فردية على سماعة الأذن للتحكم في مستوى الصوت الخاص بكل منهما.

واعتمادًا على ميزة الترجمة في وضع المحادثة في (بكسل بدز)، أضافت الشركة وضع النسخ الجديد الذي يتيح للمستخدم المتابعة من خلال قراءة الكلام المترجم مباشرةً في أُذنه. ومبدئيًا؛ ستتيح الميزة للمتحدثين بالفرنسية، أو الألمانية، أو الإيطالية، أو الإسبانية ترجمة الكلام باللغة الإنجليزية.

وقالت جوجل: “وإذا كان كلبك ينبح، أو طفلك يبكي، أو كانت سيارة طوارئ تمر مع صوت صفارات الإنذار، فإن (تنبيهات الانتباه) Attention Alerts – وهي ميزة تجريبية تُعلمك بالأشياء المهمة التي تحدث من حولك – تقلل من مستوى صوت المحتوى الخاص بك مؤقتًا لتنبيهك إلى ما يحدث”.

وكانت جوجل قد أطلقت في وقت سابق من العام الحالي ميزة Ring my Earbuds حتى يتمكن المستخدمون من معرفة مكان سماعات (بكسل بدز) إن كانوا قد أضاعوها. والآن، أصبح بالإمكان رؤية مكانها، إذ أضافت الشركة تحديثًا إلى ميزة (العثور على جهازي) Find My Device تُظهر للمستخدم آخر موقع معروف للسماعات على الخريطة حتى حينما لا تكون متصلة بهاتف أندرويد.

وقالت جوجل إن التكامل بين سماعات (بكسل بدز) ومساعدها الرقمي Google Assistant أصبح أكثر فائدة من خلال تمكين المستخدمين من سؤال المساعد الرقمي تشغيل عناصر التحكم باللمس وإيقاف تشغيلها، ويمكن أيضًا أن يطلبوا من مساعد جوجل المساعدة في التحقق من عمر البطارية. هذا؛ وستبدأ جوجل بإطلاق الميزات الجديدة اعتبارًا من اليوم.

وأعلنت الشركة أيضًا عن إتاحة السماعات بألوان جديدة، وهي: البرتقالي، والأخضر، والأسود في الولايات المتحدة.