تسريب صور هاتف Pixel 5 المرتقب من جوجل

نشر حساب التسريبات الشهير [email protected] صورًا لما قال إنه هاتف (بكسل 5) Pixel 5 المرتقب من شركة جوجل، وقد بدا شبيهًا بهاتف (بكسل 4أي) Pixel 4a الذي أُعلن عنه حديثًا.

وبحسب [email protected]، فإن قياس شاشة الهاتف تتراوح بين 5.7 بوصات و5.8 بوصات، لذا فإن يقدم قياس الشاشة ذاته لهاتف (بكسل 4أي). وهي مسطحة أيضًا مع ثقب واحد للكاميرا الأمامية في الزاوية العليا اليسرى. ولكن يبدو أن رادار Soli الموجود في هاتف (بكسل 4أي) ليس موجودًا هنا.

يُشار إلى أن التسريب يتعارض مع التسريبات السابقة التي ذكرت أن جوجل تعتزم إطلاق نسخة (إكس إل) XL فقط من الهاتف، وذلك بخلاف إصدارات الأعوام السابقة.

وعلى ظهر الهاتف، هناك نظام للكاميرات مربع الشكل يحتوي 3 كاميرات، بالإضافة إلى أنه يوجد حساس لبصمات الأصابع. ووفقًا للتسريبات، سيحتوي الهاتف معالجًا من نوع (سنابدراجون 765جي) Snapdragon 765G بدلًا من سلسلة 800 من معالجات سنابدراجون الموجهة للهواتف الرائدة.

ويأتي (بكسل 5) Pixel 5 بالأبعاد التالية: 144.7 x 70.4 x 8.1 ملم، وترتفع السماكة إلى 8.5 ملم عند الكاميرات الخلفية. وتبدو هذه الأبعاد مماثلة لأبعاد هاتف (بكسل 4أي).

يُشار إلى أن التسريب الجديد يأتي بالتزامن مع تسريب آخر ذكر أن جوجل تعتزم إطلاق هاتف (بكسل 5)، والنسخة الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G من هاتف (بكسل 4أي) في 30 أيلول/ سبتمبر المقبل، على أن يُفتح باب الطلب الأولي عليهما في 8 تشرين الأول/ أكتوبر. وسيأتي الهاتفان مع ذاكرة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت.