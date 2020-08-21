إل جي تعلن عن هاتف LG K31 بسعر لا يتعدى 150 دولارًا

أعلنت شركة (إل جي) LG عن هاتفها الذكي الأحدث (إل جي كي31) LG K31 الذي ينتمي إلى الفئة المنخفضة المواصفات مع سعر لا يتعدى 150 دولارًا أميركيًا.

ويقدم LG K31 شاشة من نوع LCD بقياس 5.7 بوصات وبدقة +HD مع نسبة أبعاد 18.9:9، وهناك في الشاشة قطع للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف ذا الهيكل المصنوع من البلاستيك بطارية بسعة 3,000 ميلي أمبير/ الساعة. وعلى ظهره، هناك كاميرتان؛ تأتي الرئيسية منهما بدقة 13 ميجابكسل، والأخرى بدقة 5 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة.

ويحتوي LG K31 معالجًا من نوع Helio P22، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم LG UX المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من شركة جوجل. أما البطارية فهي لا تدعم الشحن السريع، وتُشحن عن طريق منفذ (مايكرو يو إس بي) microUSB.

وعلى ظهر الهاتف، هناك حساس لبصمات الأصابع، ويأتي الهاتف مع منفذ لسماعات الأذن، وزر خاص بالمساعد الرقمي من شركة جوجل Google Assistant على الجانب الأيسر.

وتعتزم إل جي طرح هاتف LG K31 في الولايات المتحدة بسعر 150 دولارًا أميركيًا، ولا معلومات عن موعد طرح الهاتف في الأسواق العالمية.