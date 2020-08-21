آبل تريد تعويض دعم شبكات 5G في آيفون 12 باستخدام بطاريات رخيصة

أفاد المحلل الأشهر فيما يتعلق بتسريبات شركة آبل (مينج-تشي كو) بأن الشركة ستستخدم تقنية رخيصة وأقل تعقيدًا للبطاريات في أجهزة (آيفون 12) iPhone 12، و(آيفون 12إس) iPhone 12s، و(أيربودز 3) AirPods.

وبدءًا من سلسلة (آيفون 12) المتوقعة للعام الحالي، فقد قال كو في مذكرة للمستثمرين اليوم الجمعة: إنه يعتقد أن الشركة ستُقلّل عدد طبقات لوحة البطارية المرنة الجامدة وستضغط مكونات الخلايا النشطة في منطقة أصغر لتتمكن من جعل سعر الوحدة أقل بنسبة 40% إلى 50% مقارنةً بهواتف (آيفون 11). وبالنظر إلى هواتف عام 2021، ستتخلص هواتف (آيفون 12إس) من اللوحات الصلبة المرنة للحصول على بنية مرنة من شأنها أن تُخفّض سعر البطارية بنسبة 30% إلى 40% مقارنةً ببطارية هواتف (آيفون 12).

ومن المتوقع أن تؤدي تدابير التوفير في التكاليف، إضافةً إلى زيادة ضغط المساومة لخفض أسعار المكونات، إلى إلحاق الضرر بموردي لوحات البطاريات الحاليين.

ويقول كو: إن الشركة تبحث عن طرق لتعويض الترقية المكلفة إلى شبكات الجيل الخامس 5G. ويربط المحلل تكلفة الترقية إلى تقنية الأمواج ذات التردد دون 6 جيجاهرتز، والأمواج الميليمترية التي يزيد ترددها عن 24 جيجاهرتز من 75 دولارًا إلى 85 دولارًا، و125 دولارًا إلى 135 دولارًا؛ على التوالي. ويجب أن تحافظ الإستراتيجية على استقرار أسعار المستهلك أثناء الانتقال إلى شبكات الجيل الخامس.

وتشير الملفات التنظيمية التي اكتُشفت في شهر تموز/ يوليو إلى أن أجهزة آيفون المرتقبة في عام 2020 من شركة آبل ستأتي مع بطاريات ذات سعات منخفضة قليلًا مقارنة بسلسلة آيفون 11. واعتمادًا على حجم الهاتف، من المفترض أن تأتي بطاريات هواتف العام الحالي بسعة 2,227 ميلي أمبير / الساعة، و2,775 ميلي أمبير/ الساعة، و2,815 ميلي أمبير/ الساعة، مقارنة بـ 3,110 ميلي أمبير/ الساعة لجهاز آيفون 11، و3,190 ميلي أمبير/ الساعة لهاتف آيفون 11 برو. ويمكن أن تكون الترقية الوحيدة بسعة 3,687 ميلي أمبير/ الساعة لهاتف (آيفون 12 برو ماكس) بقياس 6.7 بوصات.

ويضيف كو أن الشركة ستتخذ خطوات مماثلة مع سماعات الأذن (أير بودز). ومن المتوقع أن تتخلى الشركة عن الجيل الثاني من تقنية PCB لبطارية (أير بودز) الحالية من أجل تصميم النظام المدمج في حزمة الذي سيظهر لأول مرة مع طراز من الجيل الثالث في النصف الأول من عام 2021. وستعمل خلايا بطارية الوحدة الجديدة على خفض متوسط تكلفة الوحدة. ويقول كو: إن السعر سيكون أقل بنسبة 25% إلى 35% في النصف الثاني من 2020.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تطلق آبل أربعة طرز من هواتف (آيفون 12) خلال خريف 2020. ويُشاع أن هاتفين بقياس 5.4 بوصات و6.1 بوصات من هاتف (آيفون 12) ستقدم شاشة من نوع OLED وكاميرتين خلفيتين، ومعالجًا من نوع A14، وهيكلًا من الألمنيوم، في حين سيحصل طراز (آيفون برو) بقياس 6.1 بوصات، و 6.7 بوصات على ترقية في الشاشة، وكاميرا خلفية إضافية، أما هاتف (آيفون 12 برو ماكس) الأعلى مواصفات سيحظى بميزة LiDAR Scanner التي تسمح بتحديد المسافة عن طريق الضوء أو الليزر، وهي تقنية استشعار عن بعد مرئية باستخدام نبضات من الضوء. ومن المنتظر أن تدعم جميع هواتف آيفون في 2020 تقنية الجيل الخامس 5G.