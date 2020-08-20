Fossil تجلب ميزات تتبع الصحة المحسّنة إلى Gen 5

أصدرت شركة (Fossil) تحديثًا برمجيًا جديدًا لساعاتها الذكية من الجيل الخامس (Gen 5)، بدلاً من انتظار قيام شركة جوجل بتحديث نظام تشغيل الساعة الذكية (Wear OS).

ويضيف التحديث خمس ميزات تم تطويرها حصريًا بواسطة (Fossil Group)، مما يجعل أجهزتها القابلة للارتداء أكثر قدرة على المنافسة مع أجهزة آبل.

وكافح نظام (Wear OS) من جوجل لمواكبة نظام (watchOS) من آبل، مما يترك للمستخدمين بعض عيوب البرامج مقارنةً بـ Apple Watch التي يتم تحديثها سنويًا. ،

وطورت شركة صناعة الساعات (Fossil) علاقة خاصة مع جوجل بعد أن نقلت فريقًا غامضًا للابتكار والهندسة المرتبط بالساعة الذكية إلى عملاقة البحث العام الماضي في عملية شراء بقيمة 40 مليون دولار.

وبدلاً من الخروج من قطاع الساعات الذكية بعد الصفقة، احتفظت (Fossil) بفريق البحث والتطوير المكون من 200 شخص مع الإشارة إلى أن الساعات الذكية أصبحت شريحة المنتجات الأسرع نموًا في الشركة.

وتعتمد (Fossil) على (Wear OS) للبرامج و (Snapdragon Wear 3100) من كوالكوم لوظائف الأجهزة الأساسية.

وتأتي جميع التحديثات الجديدة كجزء من خطة الشركة المسماة (Tech For Real Life)، وهي خطة لتحسين تجربة (Wear OS) كل يوم، بحيث تجلب كل ميزة المزيد من الخيارات لدمج الساعة الذكية في الحياة اليومية.

ويمكن لأولئك الذين لديهم ساعة ذكية من الجيل الخامس (Gen 5)، من ضمنها تلك من مايكل كورس (Michael Kors)، الوصول إلى ما يلي:

تعقب النشاط الأمثل.

تتبع النوم.

تتبع لياقة القلب.

مظهر وميزات جديدة لأوضاع البطارية.

تحديثات تطبيق الهاتف.

ويتيح تطبيق العافية الجديد تمامًا تتبع حركتك في الوقت الفعلي مع الحصول على إحصائيات اللياقة البدنية، من ضمنها معدل ضربات القلب والسرعة والمسافة والخطوة والسعرات الحرارية والمزيد.

وتمتد الإحصائيات الآن لتشمل ميزة تتبع النوم، التي تتيح لك تحديد أهداف النوم ومراقبة تاريخ نومك، كما يجلب التحديث (VO2 max)، وهي قياسات لصحتك العامة فيما يتعلق بالقلب والجهاز التنفسي، ويمكن قياسها عند تحديث جهازك للحصول على مؤشر لحالتك الصحية وتحسين لياقتك.

وأضافت (Fossil) أيضًا لوحة هاتف جديدة تتيح لك أيضًا صنع وصول سريع إلى جهات اتصال محددة لخيارات الاتصال السريع من معصمك.

ويمكن لمستخدمي أندرويد وآيفون الرد على المكالمات الهاتفية مباشرة من معصمهم، مما يسهل إجراء المكالمات دون الوصول مباشرة إلى هاتفك الذكي.

كما أضافت الشركة عددًا من الملفات الشخصية الخاصة وأوضاع البطارية، بحيث يتيح لك الوضع الخاص حفظ ملفات تعريف مميزة لسيناريوهات محددة، مما يتيح لك تغيير احتياجاتك المباشرة بسرعة ببضع نقرات.

ويعمل الوضع الموسع المحسن أيضًا على توفير عمر بطارية يصل إلى 24 ساعة.