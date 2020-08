4 طرق تساعدك في تسريع فتح حاسوب ويندوز 10 الخاص بك

في النافذة المنبثقة التي تظهر وبجوار خيار (بدء التشغيل والاسترداد) Startup and Recovery، اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

بجوار خيار (وقت عرض قائمة أنظمة التشغيل) Time to display list of operating systems قم بتغيير القيمة من 30 ثانية إلى 10 ثوانٍ، ثم اضغط على (موافق) OK.