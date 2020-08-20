ويسترن ديجيتال تطلق قرص خارجي بتقنية NVMe وسرعات هائلة

أطلقت شركة (ويسترن ديجيتال) Western Digital اليوم الخميس محرك الأقراص الجديد USB 3.2 Gen 2 My Passport SSD الذي يمتاز بسرعات عالية.

ويمتاز محرك الأقراص الجديد بأنه مجهز بتقنية NVMe التي تدعم سرعات قراءة تصل إلى 1,050 ميجابايت/ الثانية، وسرعات كتابة تصل إلى 1,000 ميجابايت/ الثانية.

ويتوفر محرك الأقراص My Passport SSD الجديد بسعات تصل إلى 2 تيرابايت، ومثل معظم محركات أقراص الحالة الثابتة SSD، فهو صغير بما يكفي ليلائم راحة اليد. ويتميز بغلاف معدني بزوايا دائرية وسطح متموج، ويأتي بأربعة ألوان، هي: الرمادي، والأزرق، والأحمر، والذهبي.

ويوفر غلاف My Passport SSD مقاومة للصدمات والاهتزازات، كما أنه مقاوم للسقوط من ارتفاع مترين. ويأتي مزودًا بكابل USB-C ومحول USB-A، ويعمل مع كل من نظام ماك من آبل، ونظام ويندوز من مايكروسوفت.

ووفقًا لشركة (ويسترن ديجيتال)، يمكن لمحرك الأقراص الجديد My Passport SSD نقل المحتوى مرتين أسرع من الإصدار السابق من محرك الأقراص، كما أنه يتميز بالتشفير بكلمة مرور وفق معيار التشفير 256-bit AES.

ويمكن شراء My Passport SSD من تجار تجزئة محددين بدءًا من اليوم. ويبلغ سعر طراز 500 جيجابايت 120 دولارًا أميركيًا، في حين يبلغ سعر طراز 1 تيرابايت 190 دولارًا. وتعتزم الشركة طرح سعات أخرى في وقت لاحق من العام.