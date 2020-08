هواوي: تحديثات أندرويد لن تتأثر بفقدان الرخصة التجارية

قالت شركة هواوي هذا الأسبوع: إن أجهزتها الحالية ستستمر في تلقي تحديثات أندرويد والتحديثات البرمجية والأمنية، وذلك بالرغم من وضعها في قائمة الكيانات بوزارة التجارة الأمريكية.

ونشر حساب الشركة الرسمي على منصة تويتر والمتحدثه باسم العلامة التجارية هونر (Honor) تغريدات تهدف إلى تهدئة مخاوف المستهلكين بشأن تشديد الولايات المتحدة للقيود التجارية.

وتُعد هونر بمثابة علامة تجارية فرعية لمجموعة أعمال المستهلكين من هواوي وتتأثر أيضًا بوضع الشركة الأم في قائمة الكيانات.

وتعرضت هواوي في عام 2019 للعقوبات عندما وضعت إدارة ترامب الشركة وجميع الشركات التابعة لها على قائمة الكيانات بوزارة التجارة الأمريكية، مما يمنع الشركات الأمريكية من التعاون معها في البرامج الرئيسية ومكونات الأجهزة.

وتسبب هذا الأمر بمنع جوجل من ترخيص خدماتها المحمولة (GMS) لنماذج أجهزة هواوي الجديدة التي تم توفيرها بعد 16 مايو 2019.

ومن أجل تقليل العبء على مزودي الشبكات الريفية في الولايات المتحدة أثناء تخليهم عن معدات الشبكات التي تصنعها هواوي، منحت الولايات المتحدة لشركة هواوي ترخيصًا عامًا مؤقتًا (TGL) الصيف الماضي، الذي تم تجديده لاحقًا عدة مرات خلال العام الماضي.

ومنذ انتهاء صلاحية الترخيص الأسبوع الماضي، لم تمدده الولايات المتحدة، وقالت شركة جوجل في وقت سابق: إن (TGL) هو ما سمح لها بالتعاون مع هواوي في تقديم تحديثات الأمان والتحديثات لتطبيقات جوجل وخدماتها على الأجهزة التي تم توفيرها قبل 16 مايو 2019.

ومن غير المحتمل أن تتم إزالة تطبيقات جوجل وخدماتها من الأجهزة الحالية في تحديثات البرامج المستقبلية.

وقد تستمر الأجهزة التي تحتوي على (GMS) في تلقي تحديثات أندرويد وتحديثات تطبيقات جوجل من متجر جوجل بلاي لأن ذلك لا يتطلب أي تعاون نشط بين جوجل وهواوي.

ومع ذلك، لن تتلقى هواوي دعمًا من جوجل عند إجراء أي تغييرات على برامجها المستقبلية تؤدي إلى خرق التوافق مع تطبيقات جوجل.

وبالطبع، لم يتغير وضع التحديث لأجهزة هواوي الأحدث التي تفتقر إلى (GMS)، مثل سلسلة (Huawei Mate 30) و (P40)، مع فقدان (TGL)، لذلك ستستمر هذه الأجهزة في تلقي التحديثات متى كانت جاهز.

ومن غير المعروف بعد هل يمكن للشركة الاستمرار في استخدام (GMS) في تحديثات البرامج لأجهزتها الحالية إلى أجل غير مسمى دون تعاون من جوجل، وهل الأجهزة الحالية ستستمر في اجتياز شهادة (SafetyNet) بعد التحديث.

Hi there, thank you for your message. There is no impact on existing devices. We will continue to share security and software updates to our devices, as we always have. If you have any questions, please let us know via DM.

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 17, 2020