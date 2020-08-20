نظرة على هاتف ZTE المزود بكاميرا تحت الشاشة

تستعد شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية زد تي إي (ZTE) الشهر المقبل لإطلاق أول هاتف بكاميرا تحت الشاشة في العالم داعم لشبكات الجيل الخامس (5G) يتم إنتاجه بكميات كبيرة.

وسيكون (ZTE Axon 20 5G)، الذي سيتم إطلاقه في الصين في الأول من شهر سبتمبر، أول هاتف ذكي مزود بكاميرا تحت الشاشة يتم طرحه في السوق.

ويتم إخفاء الكاميرا الأمامية تحت الشاشة، بحيث يزيد التصميم من مساحة شاشة الهاتف الذكي، التي عادة ما تتضمن بقعة سوداء في الجزء العلوي تحتوي على الكاميرا.

وقد شاركت الشركة الآن صورًا جديدة تمنحنا فهمًا أفضل لما قد تكون عليه شاشة هذا الهاتف في الواقع، حيث توضح الصور أن الهاتف المسمى (ZTE Axon 20 5G) لا يحتوي على كاميرا مرئية في الجهة العلوية – لا يوجد ثقب ولا نتوء.

وتمت مشاركة الصور بواسطة ني فاي (Ni Fei) رئيس الأجهزة المحمولة في شركة (ZTE) على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية ويبو (Weibo).

ويمكنك الحصول من خلال الصور على فكرة عما قد تبدو عليه الشاشة أثناء تشغيلها في ظل عدم وجود كاميرا أمامية واضحة.

ويشاع أن (ZTE Axon 20 5G) الجديد يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10، ويأتي بشاشة من نوع (OLED) بقياس 6.92 إنشات، وبدقة 1080×2460 بكسلًا، وذلك وفقًا لتسريب على موقع الهيئة التنظيمية الصينية (TENAA).

وتصف الشركة الجهاز الجديد بأنه علامة فارقة في طموحها لبيع هاتف ذكي بشاشة كاملة حقيقية.

وأطلقت شركة (ZTE) في عام 2019 (ZTE Axon 10 Pro 5G)، وهو أحد أول الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس (5G) المتوفرة في الصين، الذي يتميز بشاشة منحنية بشكل فريد.

وتدعي (ZTE) أنها حققت العديد من الاختراقات في مجال شاشات الهواتف الذكية، ومن ضمنها الشاشة الحساسة للضغط ضمن هاتف (Axon 7) وهاتف (ZTE Axon M Z999) بشاشة مزدوجة قابلة للطي.

يذكر أن (ZTE) لم تكن أول من تحدث عن الكاميرا تحت الشاشة، فقد سعت عدة شركات مصنعة للهواتف للحصول على التكنولوجيا، من ضمنها أوبو وشاومي.

لكن لا يزال من غير الواضح هل هذه الكاميرات ستعمل كما هو الحال بالنسبة للكاميرات الأمامية في هواتف آيفون أو بكسل.

وقالت التقارير الصادرة في شهر يونيو 2019: إن الكاميرا الأمامية الموجودة أسفل الشاشة في نموذج أوبو الأولي بحاجة إلى تحسين من حيث الوضوح ودقة الألوان.

ومن غير المعروف حتى الآن هل كاميرا (ZTE) الجديدة ستواجه مشكلات مماثلة، كما لم تقل (ZTE) أيضًا هل سيتم إطلاق (ZTE Axon 20 5G) في أي مكان خارج الصين.