يعتبر تطبيق (ترجمة جوجل) Google Translate هو تطبيق الترجمة المفضل للكثيرين عندما يتعلق الأمر بترجمة أي لغة، ولكن الآن تغير الوضع وأصبح للتطبيق الشهير من جوجل منافس هو تطبيق (ترجمة بينج) Bing Translate من مايكروسوفت، الذي يقدم ميزات عديدة يجعله منافسًا قويًا لتطبيق جوجل.

ومع ذلك، ما لم تقضي بعض الوقت في استخدام كل منهما فقد يكون من الصعب اختيار الأفضل، لذا إليك مقارنة شاملة بينهما تُبرز لك أفضل وأسوأ الميزات التي يقدمها كل تطبيق، حتى تتمكن من اتخاذ القرار الصحيح.

إليك مقارنة بين تطبيقي الترجمة Google Translate و Bing Translate:

تطبيق Google Translate:

تطبيق ترجمة مجاني من جوجل يمكنك استخدامه في الهاتف الذكي، أو في حاسوبك من خلال إصدار الويب، حيث يسمح لك بترجمة النصوص والمستندات، وهو اختيار جيد إذا كنت تبحث عن تطبيق يمكنه القيام بكل شيء ويدعم ترجمة أكبر عدد من اللغات الشائعة، ولديه العديد من الميزات، منها:

يدعم 109 لغة.

واجهة سهلة الاستخدام.

يدعم 5 أوضاع للترجمة هي: ترجمة النصوص، الترجمة الصوتية، ترجمة العبارات الملتقطة بكاميرا الهاتف، الترجمة في وضع عدم الاتصال، ترجمة الكتابة اليدوية في الشاشات اللمسية.

متوفر إصدار عبر الويب وتطبيق للهاتف الذكي.

ومع ذلك لدى التطبيق بعض الجوانب السلبية، منها:

لا يوجد وضع محادثة، فقط ترجمة باتجاه واحد.

يمكن أن تختلف دقة الترجمة من لغة إلى أخرى، خاصة عندما يتعلق الأمر بترجمة الجمل الكاملة.

اختلاف مستويات الدعم لكل لغة.

تطبيق Bing Translate:

تطبيق ترجمة مجاني من مايكروسوفت يمكنك استخدامه عبر الويب والهاتف الذكي والأجهزة القابلة للارتداء، وهو تطبيق مفيد إذا كنت بحاجة إلى تطبيق يوفر ترجمة المحادثات في الوقت الفعلي، أو إذا كنت تبحث عن تعلم لغة جديدة، بالإضافة للميزات التالية:

دقة ترجمة العبارات والجمل.

واجهة تفاعلية وملونة.

يدعم 5 أوضاع للترجمة هي: ترجمة المحادثات في الوقت الفعلي، الترجمة النصية، الترجمة الصوتية، ترجمة العبارات الملتقطة بكاميرا الهاتف، الترجمة في وضع عدم الاتصال.

كما يقدم التطبيق ميزة مفيدة تُسمى (Phrasebook) تتيح لك الحصول على تفسيرات للعبارات الشائعة، حيث تضم جميع العبارات الأساسية التي قد تحتاج إلى استخدامها عند الذهاب إلى بلد لا تتحدث لغته، لذلك يمكن أن تكون مفيدة إذا كنت تريد استخدام التطبيق لتعلم لغة جديدة وليس للترجمة فقط.

ولكن مقارنةً بتطبيق ترجمة جوجل يدعم تطبيق مايكروسوفت 60 لغة فقط، ومع ذلك، فإن مايكروسوفت تسعى لتطوير التطبيق بشكل أكثر قوة، مع حصول معظم اللغات على دعم كامل ويمكن استخدامها في جميع أوضاع الترجمة التي يقدمها التطبيق.