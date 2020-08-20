كيفية الحصول على تحديثات حرائق الغابات في الوقت الفعلي من جوجل

تعد حرائق الغابات جزءًا ضروريًا وطبيعيًا من دورة حياة الغابة، ولكن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في عدد وشدة حرائق الغابات غير الخاضعة للسيطرة خلال أشهر الصيف، لكن يمكن للأدوات الجديدة في بحث جوجل وخرائط جوجل أن تبقيك على اطلاع دائم على حالة الحرائق القريبة منك وتساعدك على البقاء آمنًا.

البحث عن الحرائق القريبة وتتبعها في بحث جوجل وخرائط جوجل:

يمكنك الآن الحصول على معلومات محدثة عن أي حريق هائل بالولايات المتحدة باستخدام بحث أو خرائط جوجل في نظام (iOS) وأندرويد والويب. فما عليك سوى البحث عن حرائق الغابات بالاسم أو المنطقة لمشاهدة تنبيهات (Google SOS) التي تتضمن معلومات الاتصال في حالات الطوارئ والقصص الإخبارية الأخيرة وتنبيهات الوسائط الاجتماعية والروابط لفتح موقع الحريق في الخرائط.

تحدد المناطق الحمراء الموضحة على الخريطة المنطقة التقريبية للحريق، ويتم تحديثها باستمرار كل ساعة بناءً على معلومات القمر الصناعي من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

ستساعدك خرائط جوجل أيضًا على التنقل حول حالات إغلاق الطرق التي تسببها الحرائق القريبة، وهو أمر مهم لأي شخص يسافر عبر المناطق المحترقة أو – لا قدر الله – يخطط للإخلاء السريع.

تتبع حرائق الغابات في الولايات المتحدة باستخدام خريطة الأزمات:

بصرف النظر عن خرائط أو بحث جوجل، تمتلك عملاقة البحث أيضًا موقعًا مخصصًا لخريطة الأزمات خصيصًا لتتبع حرائق الغابات. تعرض الخريطة:

مناطق على المراقبة باللون الوردي أو التحذير باللون الأحمر لحرائق الغابات الجديدة.

معلومات النسخ الوطنية والمحلية الجارية بناءً على بيانات (InciWeb) حيث يمكنك النقر فوق نسخة من الخريطة لمشاهدة آخر التحديثات على مستوى الاحتواء.

تنبيهات للمناطق المعرضة لخطر الحريق، وجودة الهواء غير الآمنة، والمخاطر الأخرى وفقًا لـ (weather.gov) و( http://earthquakes.usgs.gov/ ).

حالة المرور عبر خرائط جوجل.

كل هذه البيانات ضرورية خلال موسم حرائق الغابات، لكنها في الغالب عناصر على مستوى السطح. وتوصي عملاقة البحث باستخدام محرك البحث الخاص بها أو خرائطها إذا كنت تبحث عن تقارير مفصلة عن أزمة حرائق الغابات الحالية في كاليفورنيا أو حرائق أخرى محددة.