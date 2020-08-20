فيسبوك تفوز بالموافقة المبدئية لتسوية دعوى التعرف على الوجه

حصلت شركة فيسبوك اليوم الخميس على موافقة مبدئية من محكمة فيدرالية لتسوية دعوى قضائية زعمت أنها جمعت وخزَّنت بيانات بيومترية لملايين المستخدمين دون موافقتهم.

وكانت شركة وسائل التواصل الاجتماعي قد رفعت في شهر تموز/ يوليو الماضي عرض التسوية بمقدار 100 مليون دولار إلى 650 مليون دولار فيما يتعلق بالدعوى القضائية، التي اتهمها فيها مستخدمو إلينوي بانتهاك قانون خصوصية المعلومات الحيوية في الولايات المتحدة.

وحل اتفاق التسوية المنقح مخاوف المحكمة، مما أدى إلى الموافقة المبدئية على تسوية الدعوى الجماعية، وفق ما كتب القاضي (جيمس دوناتو) في أمر قُدِّم في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا.

وقال القاضي في الأمر المكون من ثماني صفحات: “الموافقة المبدئية على الشرط المعدل لتسوية الدعوى الجماعية Dkt. No. 468 وقد حُدِّدت جلسة الموافقة النهائية في 7 كانون الثاني/ يناير 2021”.

ويُزعم أن فيسبوك انتهكت قانون الدولة من خلال ميزة (اقتراحات الوسم) Tag Suggestions، التي سمحت للمستخدمين بالتعرف على أصدقائهم على فيسبوك من الصور التي حُمِّلت سابقًا، وذلك وفقًا للدعوى القضائية التي بدأت في عام 2015.

وواجهت الشركة حديثًا انتقادات من المشرعين والمنظمين بشأن ممارسات الخصوصية الخاصة بها. وفي العام الماضي، وافقت على دفع غرامة قياسية قدرها 5 مليارات دولار لتسوية تحقيق خصوصية بيانات لجنة التجارة الفيدرالية.

وعلى صعيد منفصل، قالت مجموعة (آفاز) Avaaz المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير جديد اليوم الأربعاء: إن المحتوى الصحي المضل حصد ما يقدر بنحو 3.8 مليارات مشاهدة في فيسبوك خلال العام الماضي، وبلغت ذروتها خلال جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.