صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في تطبيق FunEasyLearn لتعلم اللغات مع خصم 76%

الاشتراك مدى الحياة في تطبيق (FunEasyLearn) لتعلم اللغات (FunEasyLearn: Lifetime Subscription (34 Languages.

أصبح تعلم لغات جديدة أمرًا ضروريًا تتزايد أهميته يومًا بعد يوم، حيث يفتح لك آفاقًا جديدة في عملك، ويساعدك على تكوين صداقات جديدة، كما يُسهل لك السفر والاستماع بكل الأماكن التي ترغب في زيارتها، ويعتبر تطبيق (FunEasyLearn) من أشهر تطبيقات تعلم اللغات لما يتميز به من أسلوب فريد.

يتيح لك تطبيق (FunEasyLearn) تعلم اللغات الجديدة من خلال إجراء محادثات مع المتحدثين الأصليين للغة التي تريد تعلمها، ويدعم التطبيق ما يصل إلى 34 لغة، وقد وصل عدد مستخدميه حول العالم إلى 60 مليون مستخدم.

يستخدم تطبيق (FunEasyLearn) أيضًا تقنية التعرف على الكلام لتقديم ملاحظات حول لهجتك.

يتيح لك الاشتراك في هذه الخطة الوصول إلى 34 لغة مختلفة للاختيار من بينها، ومع الوصول مدى الحياة يمكنك التعلم في أي وقت.

يمكنك الاختيار من بين 320 موضوعًا من بينها: المقابلات، والطعام، والموضة، والسفر، والعمل، وغير ذلك الكثير لتعلم الكلمات الشائعة، والتدرب على المفردات.

إتقان 10 مستويات أثناء تعلمك اللغة من مبتدئ إلى محترف.

الوصول إلى 30 لعبة كلمات لتحسين مهارات القراءة والكتابة والاستماع والتحدث.

الاستماع إلى ملفات الصوت العالية الجودة التي سجلها المتحدثون الأصليون للغة.

حسِّن نطقك باستخدام تقنية التعرف على الكلام المتقدمة.

يدعم تطبيق (FunEasyLearn) أيضًا (نظام مراجعة ذكي) Smart Review Manager يتيح لك مراجعة ما تعلمته باستمرار.

يمكنك استخدام التطبيق في وضع عدم الاتصال أثناء التنقل، وفي أي مكان تذهب إليه، كما يمكنك مزامنة تقدمك عبر جميع الأجهزة التي تستخدمها.

يدعم تطبيق (FunEasyLearn) اللغات الشائعة مثل: العربية، والإنجليزية، والإسبانية، والإيطالية، والفرنسية، والروسية، والتركية، إلى جانب اللغات الأقل شيوعًا مثل: الفنلندية، والألبانية، والسلوفينية، والكرواتية.

العمل على جميع أنظمة التشغيل: أندرويد، وآي أوإس، و Chrome OS.

مدة الاشتراك: مدى الحياة.

التوفر: أونلاين.

خيارات الوصول: الهاتف الذكي، والحاسوب.



ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.

السعر الأصلي قبل الخصم: 299 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 69 دولارًا.

نسبة الخصم: 76%.

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