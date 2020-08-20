صفقة اليوم.. احترف تصميم الويب باستخدام برامج أدوبي مع خصم 94%

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول برنامج (Adobe XD) وكيفية استخدامه في تصميم تطبيقات الأجهزة المحمولة، ومواقع الويب التفاعلية، حيث ستتعرف على (واجهة المستخدم) UI، و(تجربة المستخدم) UX والفرق بينهما، وستتعلم كيفية إنشاء نماذج أولية، وبناء المحتوى في XD وتعديله.