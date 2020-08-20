صفقة اليوم.. احترف تصميم الويب باستخدام برامج أدوبي مع خصم 94%

- حزمة تصميم الويب باستخدام برامج أدوبي The Essential Adobe Web Design Bundle.
- عدد الدورات: 4.
- عدد الدروس: 50.
- المدة: 7 ساعات.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف 4 برامج من حزمة برامج أدوبي لتصميم الويب وهي: Adobe XD، و Adobe Dreamweaver، و Adobe Spark، و Adobe Premiere Rush.
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول برنامج (Adobe XD) وكيفية استخدامه في تصميم تطبيقات الأجهزة المحمولة، ومواقع الويب التفاعلية، حيث ستتعرف على (واجهة المستخدم) UI، و(تجربة المستخدم) UX والفرق بينهما، وستتعلم كيفية إنشاء نماذج أولية، وبناء المحتوى في XD وتعديله.
- ودورة أخرى حول برنامج (Dreamweaver) – الذي يدعم لغة البرمجة (جافا سكريبت) JavaScript، و HTML، وCSS، وغيرها. وكيفية استخدامه لتصميم مواقع ويب تفاعلية تعمل في أي متصفح أو جهاز محمول، ستتعلم كتابة الأكواد البرمجية للمواقع وإدارتها بسهولة باستخدام محرك الكود البرمجي الذكي في البرنامج.
- كما سنتعرف على كيفية استخدم الأدوات المساعدة المرئية في برنامج (Dreamweaver) لتقليل الأخطاء والإسراع من عملية تطوير الموقع، وكيفية استخدام قوالب البدء التي يمكنك تخصيصها لتصميم رسائل بريد إلكتروني HTML وصفحات الموقع بسهولة. بالإضافة إلى إنشاء موقع ويب كتطبيق عملي لما تعلمته.
- تضم هذه الحزمة أيضًا دورة كاملة حول كيفية استخدام حزمة (Adobe Spark) لإنشاء محتوى مرئي احترافي للمواقع التي تقوم بتصميمها، ولمنصات التواصل الاجتماعي باستخدام قوالب جاهزة. تضم الحزمة ثلاثة تطبيقات تصميم منفصلة، هي: Spark Page و Spark Post و Spark Video.
- والدورة التدريبية الأخيرة حول برنامج (Adobe Premiere Rush) وكيفية استخدامه لإنتاج مقاطع فيديو بسرعة وسهولة.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
396 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 19.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 94%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- TAdobe XD Course
- Dreamweaver Course
- Adobe Spark Course
- Adobe Premiere Rush