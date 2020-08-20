سوني تنشر إعلانًا تجاريًا لمنصة PS5 يكشف عن بعض ميزاتها

بدأت شركة سوني اليوم الخميس بالتسويق لمنصة الألعاب القادمة (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 من خلال نشر إعلان تجاري عبر قناة المنصة في موقع مشاركة الفيديو يوتيوب.

ولم يتضمن الإعلان التجاري – الذي لا تتجاوز مدته 74 ثانية – أي معلومات عن الألعاب القادمة إلى المنصة، ولا السعر. ولكن سوني اختارت بدلًا من ذلك التركيز على الحديث عن دعم الصوت الثلاثي الأبعاد، ودعم تقنية (الإحساس الثنائي) DualSense في وحدة التحكم الخاصة بالمنصة مع دعم الردود اللمسية والمشغلات التكيفية.

وتقدم شركة سوني (بلاي ستيشن 5) بوصفها منصة تتيح للاعبين “الشعور بالمزيد” من خلال الألعاب التي تتيح للأشخاص “رؤية الصوت”. وهو رهان كبير على تجربة الانغماس في الجيل القادم من الألعاب، الذي كانت سوني تشوِّق إليه منذ شهور.

وصُمم الإعلان للاعبي (بلاي ستيشن) “لمشاهدة ميزات وحدة التحكم الجديدة التي تنبض بالحياة من خلال عيون الشابة وحركاتها”، وفق ما قالت (ماري يي) – رئيسة التسويق العالمي في شركة (سوني إنتراكتيف إنترتينمنت) Sony Interactive Entertainment. وأضافت: “نحن متحمسون جدًا لهذه الميزات ولا نطيق صبرًا جميعًا لننغمس بشكل أكبر في عالم الألعاب مع وحدة منصة (بلاي ستيشن 5) PS5 ووحدة التحكم اللاسلكية DualSense في يديك”.

وبينما تبدو شركة سوني متحمسة بشأن الصوت الثلاثي الأبعاد ووحدة التحكم الجديدة في (بلاي ستيشن 5)، لا يزال عشاق (بلاي ستيشن) ينتظرون سماع المزيد عن أخبار موعد فتح باب الطلب الأولي على المنصة وسعرها. ولم يقدم إعلان (بلاي ستيشن 5) التجاري الجديد أي تلميحات عن موعد الإعلان عن المزيد عن السعر أو وقت توفر الطلبات الأولية.

ويُقال: إن شركة سوني تكافح للحفاظ على سعر (بلاي ستيشن 5) منخفضًا بسبب نقص المكونات. وتعتزم الشركة إطلاق إصدار بدون محرك أقراص من (بلاي ستيشن 5)، لتبدأ معه حرب أسعار مع الجيل التالي من منصة الألعاب (إكس بوكس) Xbox من مايكروسوفت التي يُشاع أنها ستطلق منصة (إكس بوكس سيرس إس) Xbox Series S لتكون نسخة أرخص وأقل قوة من (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X.