سوني تسهل استخدام كاميراتها الرقمية ككاميرات ويب

كشفت شركة سوني اليابانية النقاب عن برنامج جديد لنظام التشغيل ويندوز 10 يسهل استخدام كاميراتها الرقمية ككاميرات ويب.

ويُطلق على البرنامج اسم (Imaging Edge Webcam)، ويسمح لك بتوصيل كاميرا سوني بجهاز الحاسب الخاص بك عبر منفذ (USB) دون الحاجة إلى أجهزة إضافية.

ويعني هذا أنه يمكنك الحصول على زيادة كبرى في جودة الصورة مقارنةً بمعظم كاميرات الويب التقليدية.

وتقول سوني: إن ما مجموعه 35 من كاميراتها الرقمية متوافقة مع البرنامج الجديد، من ضمنها (Alpha 7S III) المعلن عنها حديثًا.

وتشمل الطرز الأخرى المدعومة:

Alpha 9 II.

Alpha 9.

Alpha 7R IV.

Alpha 7R III.

Alpha 7R II.

Alpha 7S II.

Alpha 7S.

Alpha 7 III.

Alpha 7 II.

Alpha 6600.

Alpha 6400.

Alpha 6100.

RX100 VII.

RX100 VI.

RX0 II.

RX0.

وكاميرا فيديو ZV-1.

وتعرض صفحة دعم سوني قائمة كاملة بالكاميرات، ويمكن العثور على إرشادات حول كيفية إعداد البرنامج، كما يمكن أيضًا إعادة شحن كاميرات معينة عبر منفذ (USB) أثناء الاستخدام.

وكما هو الحال مع الأدوات المساعدة من شركات صناعة الكاميرات الآخرى، يتيح تطبيق سوني للمستخدمين الاستفادة من جودة الصورة العالية الدقة والتركيز التلقائي، بالإضافة إلى مجموعات الميزات من كل كاميرا متوافقة.

ولا يتعامل برنامج (Imaging Edge Webcam) مع الصوت، لذا ستحتاج إلى استخدام ميكروفون الحاسب أو توصيل ميكروفون خارجي.

يذكر أن سوني ليست الشركة المصنعة للكاميرات الوحيدة التي تطلق برامج مثل هذه، إذ أطلقت كانون وباناسونيك وأوليمبوس وفوجي فيلم وحتى GoPro على مدار الأشهر القليلة الماضية برامج تسهل استخدام الكاميرات الخاصة بهم ككاميرات ويب.

وكان الدافع وراء هذا الاتجاه هو التحول الهائل هذا العام نحو العمل عن بُعد، الذي أدى في بعض الأوقات لارتفاع مبيعات كاميرات الويب إلى أعلى مستوى.

ويُعد تغيير الغرض من الكاميرا الرقمية الموجودة أمرًا مفيدًا للطرفين، إذ يستخدم العميل الأجهزة التي يمتلكها ويحصل على جودة صورة أفضل بكثير مما يحصل عليه من كاميرا الويب المستقلة.

وفي حال كنت من مستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10 وتمتلك كاميرا متوافقة، فيمكن تنزيل برنامج (Imaging Edge Webcam) مجانًا من موقع سوني.