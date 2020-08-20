جوجل تتحدث عن انقطاع خدماتها في العالم وتطلب التحلي بالصبر

منذ صباح اليوم اشتكى المستخدمون من مشكلات خدمة البريد الإلكتروني الشهيرة جيميل الخاصة بشركة جوجل العملاقة، وربما واجه مستخدمو جيميل مشكلات في إرسال البريد الإلكتروني واستلامه – بغض النظر عما إذا كانت رسالة البريد الإلكتروني تتضمن مرفقات أم لا – كما أفادت بعض التقارير أيضًا إلى أن (Google Drive) تأثرت أيضًا بالانقطاع، لكن تعمل جوجل حاليًا على حل لهذه المشكلات.

منذ الساعات الأولى من الصباح، أبلغ مستخدمو جيميل عن المشكلات المحيطة بخدمة البريد الإلكتروني. ووفقًا لبعض الشكاوى، كانت هناك حالات تعذر فيها إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو استلامها، بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك أيضًا مشكلات أخرى منعت المستخدمين من تسجيل الدخول إلى حساب جيميل الخاص بهم، كما أبلغ موقع (Android Authority) أيضًا عن عطل يتعلق بمرفقات الملفات في رسائل البريد الإلكتروني.

بعد أن تعرضت خدمة بث الموسيقى (Spotify) لانقطاع كبير يوم أمس، يبدو أن دور جوجل اليوم، فعلى موقع allestoerungen.de، أبلغ مستخدمو جيميل الألمان عن مشاكل تتعلق بإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني باستخدام حساب جيميل، ويبدو أيضًا أن (Google Drive) واجه مشاكل في تنزيل الملفات وتحميلها.

لا يبدو أن هذه مشكلة محلية، حيث إن مستخدمي جوجل في جميع أنحاء العالم قد شاركوا أيضًا بنصيبهم العادل من الشكاوى والتقارير. ففي (Downdetector)، كانت هناك شكاوى من المستخدمين من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وكوريا وإسبانيا وأستراليا والمجر وألمانيا.

بشكل أساسي، أي شخص يحاول إرسال بريد إلكتروني بمرفق سيتلقى رسالة خطأ، ومن المستحسن أن تتحقق باستمرار من حالة الشبكة لديك، حتى بدون مرفق في بريدك الإلكتروني، قد تظهر رسالة الخطأ أيضًا.

أصدرت جوجل بالفعل بيانًا حول هذه المشكلة تقول فيه: “نحن مستمرون في التحقيق في هذه المشكلة، وسنقدم تحديثًا يوضح بالتفصيل متى نتوقع حل المشكلة. حيث إن مشكلات الإرسال في جيميل ومشكلات التسجيل في (Meet) ومشكلات إنشاء الملفات في (Google Drive) ومشكلات تحميل المستخدم (CSV) في وحدة تحكم المشرف ومشكلات نشر الرسائل في (Google Chat) ومواقع إضافة مشكلات صفحات جديدة ومشكلات (Keep) ومشكلات البريد الصوتي ستحل قريبًا”.

ومع ذلك، في الساعة 11:40 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، ذكرت جوجل أنه تمت استعادة خدمة جيميل بالفعل لبعض المستخدمين، وتتوقع حلًا لجميع المستخدمين في المستقبل القريب. لكن يرجى ملاحظة أن هذا الإطار الزمني هو تقدير وقد يتغير. لذلك إذا كنت لا تزال تجد صعوبة في تسجيل الدخول إلى (Google Drive) أو تواجه مشكلات مع جيميل، فيرجى التحلي بالصبر. وفقًا لما قالته جوجل.