جميع كائنات وحيوانات جوجل الثلاثية الأبعاد

تؤمن شركة جوجل بالجانب العملي للواقع المعزز، وعلى مدار العامين الماضيين، عملت جوجل على توسيع مجموعتها من الحيوانات الثلاثية الأبعاد على الأجهزة المحمولة – من الحيوانات البرية إلى المخلوقات تحت الماء إلى الطيور والحيوانات الأليفة المنزلية وحتى الديناصورات – هناك أيضًا مجموعة متزايدة تركز على علم التشريح البشري والبيولوجيا الداخلية لأعضائنا وخلايانا، بالإضافة إلى الكواكب والأجسام الأخرى في نظامنا الشمسي، وذلك أمر مدهش جدًا!

للأسف، لا تسهل شركة جوجل رؤية كل حيوان بالأبعاد الثلاثية، لذلك سنعرض لك كل الحيوانات الثلاثية الأبعاد التي تقدمها جوجل

كيف يمكنك الوصول إلى الحيوانات والكائنات الثلاثية الأبعاد من جوجل؟

من السهل الوصول إلى الحيوانات الثلاثية الأبعاد والكائنات الأخرى من جوجل فقط ابحث عن حيوان مدعوم كما تفعل عادةً في بحث جوجل على الهاتف الذكي أو الحاسب اللوحي ـ لن تظهر الحيوانات ثلاثية الأبعاد على سطح المكتب أو الحاسب المحمول – وإذا كان الحيوان مدعومًا، فسترى (بطاقة معلومات بحث جوجل) مشابهة لتلك التي تظهر للمشاهير والأفلام.

إليك ما تبدو عليه هذه العملية خطوة بخطوة:

افتح بحث جوجل على هاتفك.

ابحث عن كائن أو حيوان ثلاثي الأبعاد مدعوم (نستخدم كلمة قطة في هذا المثال).

اضغط على الزر عرض في (3D).

تتيح لك هذه الصفحة عرض الحيوان الثلاثي الأبعاد مع القدرة الكاملة على تغيير حجمه وتحريكه، وإذا نقرت على زر العرض في مساحتك، يمكنك حتى مشاهدته مباشرة في منزلك باستخدام الواقع المعزز.

هناك الكثير من العناصر الثلاثية الأبعاد التي يمكنك عرضها في بحث جوجل، ولكن بالنسبة للكثير من الأشخاص، فإن المتعة في الاستخدام والتفاعل سيكون مع الحيوانات. وسواءً كنت ترغب في مشاهدة شيء شائع مثل قطة أو حيوان مثل سمكة القرش، فقد غطت جوجل مجموعة كبيرة من الحيوانات المختلفة.

كيف تستخدم حيوانات وكائنات جوجل الثلاثية الأبعاد؟

عند فتح كائن أو حيوان ثلاثي الأبعاد لأول مرة، سترى حيوانًا متحركًا ثلاثي الأبعاد على خلفية بيضاء في عرض الكائن، حيث يمكنك تحريك إصبعك عليه لتحريكه لأعلى ولأسفل، وتدويره بمقدار 360 درجة كاملة حتى تتمكن من تحليل كل بوصة، من المؤخرة إلى الجانب السفلي. كما يمكنك التكبير عن طريق تحريك أصابعك وتصغيرها عن طريق ضمها معًا.

يمكنك النقر فوق أيقونة المشاركة بالقرب من أسفل يمين هاتفك لمشاركة الكائن الثلاثي الأبعاد من خلال التطبيق المفضل لديك، سواء كان تويتر أو إنستاجرام أو كنص عادي. وعند القيام بذلك، تنشئ جوجل رابطًا ينتقل مباشرةً إلى العنصر ثلاثي الأبعاد حتى يتمكن الأشخاص من النقر عليه ورؤية الكائن المذكور على الفور.

كيف تستخدم حيوانات وكائنات جوجل الثلاثية الأبعاد في الواقع المعزز؟

في عرض الواقع المعزز، حرك هاتفك في جميع أنحاء الغرفة لرسم الخريطة ومعالجة محيطك. حيث سيظهر الحيوان ممتزجًا مع بيئتك. وقد يستغرق هذا بضع محاولات، لذا كن صبورًا. وبمجرد أن تنجح العملية، سيظهر الحيوان على الأرض، أو جالسًا فوق رف، أو على مكتبك، أو في أي مكان تريد وضعه فيه.