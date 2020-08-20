كيف سيساعدك جوجل كروم في تجنب تصفح مواقع الويب البطيئة؟

عندما تقوم بتصحف أحد مواقع الويب وتجد أن هناك بطء في تحميل صفحاته، فربما تعتقد أن هناك خطأ ما في الموقع أو أن اتصالك بالإنترنت ضعيف، للإجابة على مثل التساؤلات بدأت جوجل في طرح أداة في الإصدار التجريبي من متصفح (جوجل كروم 85) لنظام التشغيل أندرويد للمساعدة في تحديد مواقع الويب التي تُحمل بسرعة عند زيارتك لها.

ما هي الأداة وكيف تعمل؟

أطلقت جوجل على الأداة اسم (الصفحة السريعة) Fast page وهي متاحة الآن في الإصدار التجريبي من إصدار Chrome 85 للهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد، وسيتم إدراج علامة (الصفحة السريعة) على مواقع الويب التي تمنح المستخدمين عادةً أوقات تحميل سريعة والتي تقدم تجربة تصفح رائعة للمستخدم.

وبهذه الطريقة، يمكنك ببساطة تجاهل مواقع الويب التي لا تحتوي على علامة (الصفحة السريعة) والتي تقدم تجربة تصفح سيئة، أو البدء في استكشاف أخطاء اتصالك بالإنترنت وإصلاحها إذا كنت واثقًا من سلامة موقع الويب الذي تتصفحه.

ولكن نظرًا لأن هذه المعلومات ليست دائمًا شيئًا تحتاج إلى معرفته، فلا يتم وضع علامة (الصفحة السريعة) في مكان بارز لرؤيتها، في الواقع فإن الأداة ستكون مخفية في رابط الويب داخل المحتوى في الصفحة ويمكن العثور عليه من خلال الضغط باستمرار على الرابط لإظهار القائمة.

ومن ثم إذا كانت الصفحة التي تريد زيارتها تفي بالمعايير المطلوبة فسيظهر لك عبارة (الصفحة السريعة) Fast Page ضمن القائمة، وهذا متوفر فقط عند تصفح مواقع الويب عبر متصفح جوجل كروم.

كيف تقوم جوجل بقياس سرعة تحميل الموقع:

تقوم جوجل بإدراج علامة (الصفحة السريعة) في مواقع الويب عن طريق قياس مدى سرعة تحميل الموقع بمقاييس (Core Web Vitals) وهي مجموعة من العوامل المحددة التي تعتبرها جوجل مهمة في تجربة المستخدم الإجمالية عند تصفح مواقع الويب والتي تتضمن وقت التحميل والاستجابة واستقرار المحتوى في الصفحة، وكل من هذه المقاييس له شروط يجب الوفاء بها للحصول على درجة النجاح.

ومن ثم إذا كان أحد المواقع قد استوفى المعايير المطلوبة، فسيتم إدراج علامة (الصفحة السريعة) في عنوان URL الخاص به في الرابط الذي تضغط عليه باستمرار، ولكن إذا لم تكن هناك بيانات كافية، فسيتم تمييز الموقع على أنه (بطيء التحميل).