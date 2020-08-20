انقطاع خدمة جيميل يتسبب في حدوث أخطاء حول العالم

عانت شركة جوجل اليوم الخميس من انقطاع في خدمة جيميل أثر في المستخدمين على مستوى العالم.

ويبدو أن الانقطاع هو انقطاع عالمي، مع تركز المشاكل بشكل كبير في أوروبا وأستراليا.

وأبلغ المستخدمون عن وجود مشكلات أثناء إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها.

وقدمت عملاقة البحث تحديثًا، قائلة: إنها تحقق في تقارير حول مشكلة مع خدمة جيميل مع وعد بتوفير المزيد من التفاصيل قريبًا.

وأوضحت جوجل أن المشكلات مستمرة والتحقيقات جارية، وكتبت في لوحة معلومات الحالة في (G Suite): سنقدم تحديثًا يوضح بالتفصيل متى نتوقع حل المشكلة.

وأبلغت الشركة عن أن خدمات جيميل وجوجل درايف و (Google Docs) و (Google Meet) و (Google Voice) تعاني من اضطرابات في العمل.

وتلقت منصة (Downdetector) المتخصصة في رصد توقف الخدمات عبر الإنترنت أكثر من 2800 تقرير من المستخدمين الذين يواجهون مشكلة مع مجموعة خدمات جوجل.

ومن بين جميع المشكلات المبلغ عنها، كانت الغالبية (61 في المئة) تتعلق بإرفاق عناصر برسالة بريد إلكتروني.

وكان الآخرون يكافحون لتسجيل الدخول (22 في المئة) وتلقي الرسائل (15 في المئة).

أما بالنسبة إلى جوجل درايف، كانت المشكلة الأساسية تتعلق بمزامنة الملفات، والتي تشكل 68 في المئة من جميع المشكلات المبلغ عنها.

يذكر أن جوجل وخدماتها الرئيسية، مثل خدمة جيميل ومحرر المستندات ويوتيوب، عانت في شهر مارس من عطل بالنسبة لمستخدمي الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وقالت جوجل لاحقًا: إن السبب كان فشل جهاز التوجيه في أتلانتا، مما أثر في حركة المرور الموجهة عبر تلك المنطقة.