Zoom قادم إلى الشاشات الذكية من جوجل وفيسبوك وأمازون

أعلنت خدمة مؤتمرات الفيديو (زوم) Zoom اليوم الأربعاء عن التوسع بدعم مجموعة متنوعة من الأجهزة الجديدة، وذلك في وقت لاحق من العام الحالي.

وقالت (زوم) Zoom: إن الشاشة الذكية (إيكو شو) Echo Show من أمازون، و(بورتال) Portal من فيسبوك، و(نست هب ماكس) Nest Hub Max من جوجل ستدعم تطبيقها المستخدم على نطاق واسع في وقت لاحق من 2020.

ويُعتقد أن هذه الخطوة تعد توسعًا كبيرًا لخدمة (زوم) بالنظر إلى أن الشاشات الذكية؛ بميكروفوناتها الاتجاهية العالية الجودة وشاشات اللمس المدمجة، مصممة عمليًا لتكون أجهزة مؤتمرات فيديو جيدة. مع الإشارة إلى أن (زوم) كانت قد بدأت حديثًا بالتوسع من خلال إطلاق أجهزة مؤتمرات الفيديو المرخصة الخاصة بها.

ويعد تكامل (زوم) الجديد أمرًا مهمًا بالنسبة إلى جوجل، وأمازون، وفيسبوك أيضًا، نظرًا لأن هذه الشركات الثلاث جميعها قد التزمت بصورة حصرية تقريبًا بحلول الدردشة المرئية الداخلية الخاصة بها، مثل: (جوجل ميت)، و(فيسبوك مسنجر). وسيكون جهاز (بورتال) من فيسبوك أول من يحصل على تطبيق (زوم) في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقالت فيسبوك اليوم الأربعاء: إنها ستضيف تطبيق (زوم) إلى جانب تطبيقات أخرى، مثل: BlueJeans، و GoToMeeting، و Webex. وستعتمد التطبيقات على تقنية “الكاميرا الذكية” من فيسبوك التي تُبقي المستخدم في الإطار تلقائيًا، تمامًا مثلما تفعل مع مكالمات مسنجر وواتساب.

وبالإضافة إلى ذلك، ستجعل فيسبوك شاشتها الذكية (بورتال) أقل اعتمادًا على حسابات شبكتها الاجتماعي، إذ بدلاً من طلب حساب فيسبوك أو رقم واتساب لتسجيل الدخول إلى الجهاز، ستضيف الشركة خيارًا لاستخدام حساب Facebook Workplace الذي يركز على العمل في “الأسابيع المقبلة”.

ومن ناحية أخرى، ستعتمد جوجل على قوة خدمات التقويم والمساعد الرقمي، التي ستكون قادرة تلقائيًا على سحب اجتماعات (زوم) الحالية مباشرة من التقويم الخاص بالمستخدمين والسماح لهم ببدء الاجتماعات بأوامر صوتية.