حساب فيسبوك أصبح إلزاميًا لمستخدمي Oculus

تطلب شركة (Oculus) قريبًا من جميع مستخدمي نظاراتها للواقع الافتراضي التسجيل باستخدام حساب فيسبوك.

وتقول الشركة المملوكة لشركة فيسبوك: إنها ستبدأ في إزالة الدعم لحسابات (Oculus) المنفصلة في شهر أكتوبر، وذلك بالرغم من أنه يمكن للمستخدمين الاحتفاظ بالحساب حتى الأول من شهر يناير 2023.

ويمكن لجميع المستخدمين الاحتفاظ بملف تعريف واقع افتراضي (VR) مختلف مع قائمة أصدقاء منفصلة.

وبدءًا من وقت لاحق من هذا العام، ستتمكن من التسجيل للحصول على حساب (Oculus) من خلال فيسبوك فقط.

وفي حال كان لديك حساب فيسبوك، فستتم مطالبتك بدمج حسابك بشكل دائم.

وإذا لم تقم بذلك، فستتمكن من استخدام النظارة بشكل طبيعي حتى عام 2023، وعندها سينتهي الدعم الرسمي.

وستظل النظارة القديمة التي تستخدم حسابات غير مرتبطة تعمل، لكن قد لا تعمل بعض الألعاب والتطبيقات.

ويمكن للمطورين الاستمرار في استخدام حساب مطور غير مرتبط بدون وظائف اجتماعية، وتستخدم منصة (Oculus for Business) عملية تسجيل دخول منفصلة تظل دون تغيير.

وتقول فيسبوك: إن جميع أجهزة (Oculus) المستقبلية التي لم يتم إصدارها ستتطلب تسجيل الدخول إلى فيسبوك، حتى لو كان لديك حساب منفصل بالفعل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تعلن الشركة عن إصدار جديد من نظارة (Oculus Quest) هذا الخريف، ومن المرجح أن تنطبق هذه السياسة عليها.

ويبدو أن هذه التغييرات الجديدة تعزز إدارة فيسبوك لمنصاتها، حيث ستتم إدارة سياسة الخصوصية الجديدة بواسطة فيسبوك نفسها، وليس الشركة الفرعية المنفصلة (Facebook Technologies).

كما تدير فيسبوك جميع القرارات المتعلقة باستخدام البيانات ومعالجتها والاحتفاظ بها ومشاركتها.

ومن المفترض أن تتبنى شركة (Oculus) معايير مجتمع فيسبوك الأساسية بدلاً من استخدام مدونة سلوك منفصلة، وستضيف فيسبوك قسمًا جديدًا يركز على الواقع الافتراضي إلى معاييرها.

ويؤدي تسجيل الدخول الفردي أيضًا إلى تبسيط إطلاق تجارب مثل (Horizon)، وهو عالم الواقع الافتراضي الاجتماعي الذي أعلنت عنه فيسبوك العام الماضي.

وكانت فيسبوك تدمج ببطء منصة (Oculus) بعد شراء الشركة في عام 2014، وأضافت في أواخر عام 2019 ميزات اجتماعية جديدة للواقع الافتراضي تتطلب حسابًا ضمن فيسبوك.

وبدأت عملاقة التواصل الاجتماعي في استخدام البيانات التي تم جمعها من خلال (Oculus) في الإعلانات، وشاركت الأقسام المعلومات قبل ذلك بفترة طويلة، وهي حقيقة أثارت قلق منتقدي ممارسات فيسبوك لجمع البيانات.